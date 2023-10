IL PROGRAMMA MUSIC PER TUTTI. SI TORNA AL PALCO SCOPERTO, I CONCERTI SERALI SARANNO GRATUITI PER CHIUNQUE ABBIA IL BIGLIETTO DEL FESTIVAL.

Coloro che hanno acquistato il biglietto del concerto saranno rimborsati, avranno la prelazione di accesso, e in più riceveranno un abbonamento di 2 giorni per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games. L’area music diventa ancora più capiente.

Lucca, 27 ottobre 2023.Tutte le attività del programma Music si svolgeranno all’aperto, nella medesima area dov’era inizialmente prevista la LC&G Music Tent, ossia quel piazzale dove il programma Music si presentò 19 anni fa, ma completamente tirato a nuovo. Per motivi tecnici, purtroppo, non è stato possibile allestire la tenda. Rimangono confermati tutti i concerti.

A seguito di ciò Lucca Comics & Games ha deciso di rimborsare tutti coloro che hanno già acquistato biglietti per i concerti serali. A partire dal 1° novembre fino al 30 novembre 2023 sarà attivo il procedimento di rimborso. A chi ha acquistato online (il 90% del pubblico) sarà automaticamente riaccreditato l’ammontare speso tramite bonifico, mentre chi ha acquistato il biglietto presso uno dei punti vendita Ticketone potrà fare richiesta di rimborso (entro il 30 novembre) facendo richiesta tramite il modulo presente qui https://www.rimborso.info. Saranno rimborsati il costo del biglietto e la prevendita, non sarà rimborsato l’euro di commissione della transazione.

Il programma dell’Area Music, completamente confermato, si terrà in un’area non coperta ma più ampia, e ai concerti potranno accedere fino a 4.000 fan, in possesso del biglietto di Lucca Comics & Games, senza alcun costo aggiuntivo. A coloro che erano già in possesso del biglietti dei concerti serali, oltre al rimborso sarà garantita priorità d’ingresso: presentandosi con 30 minuti di anticipo rispetto all’apertura dei cancelli, potranno accedere prima di tutti gli altri, occupando la postazione migliore esibendo il biglietto acquistato per la LC&G Music Tent.

Inoltre, per ringraziare tutti coloro che hanno creduto nel progetto, Lucca Comics & Games intende riconoscere un abbonamento OMAGGIO di due giorni per l’edizione 2024 del festival. I possessori dei biglietti dei concerti serali 2023, usando il codice del titolo d’ingresso di detti concerti, potranno riscattare nel periodo di emissione degli Early Bird 2024 questo abbonamento omaggio. Proprio per questo invitiamo tutti i possessori dei biglietti dei concerti 2023 a conservarli.

La nuova Area Music così si ingrandisce, dando la possibilità a molte più persone di partecipare ai concerti e alle attività del palco, raddoppiando gli spazi.

Tutti gli eventi del programma Music (diurni e notturni) saranno accessibili con il solo biglietto di Lucca Comics & Games, servirà una prenotazione mediante Eventbrite solo per i concerti serali. Sono esonerati dalla prenotazione su Eventbrite tutti coloro che hanno già acquistato il biglietto del concerto, che avranno una prelazione di ingresso presentando il biglietto “nullo” come se fosse una conferma di prenotazione.

Tra gli spettacoli diurni e notturni, come in passato, l’area sarà liberata per le dovute preparazioni, quindi lo spazio rimarrà interdetto dalle 19.30 alle 20.00, e alle persone presenti dal pomeriggio sarà richiesto di uscire.

Per conoscere tutto il programma: https://www.luccacomicsandgames.com/it/2023/programma/

I link di prenotazione mediante Eventbrite si trovano all’interno dei singoli eventi riportati sul sito di Lucca Comics & Games.