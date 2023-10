Il Gioco Organizzato

Lucca, 27 ottobre 2023 – Come di consueto, saranno moltissime le attività di gioco organizzato che troverete ad attendervi in fiera durante Lucca Comics & Games 2023, molte delle quali avranno luogo nella Sala Pinturicchio.

Ogni giorno, infatti, lo spazio sarà animato da partite dimostrative: Rayn, Heart e Ryuutama saranno presentati dalle 10.00 alle 20.00 ogni giorno.

Inoltre, tutti i giorni tranne il sabato, dalle 10.00 alle 20.00 saranno organizzate partite dimostrative di vari GDR, mentre dalle 20.00 alle 24.00 saranno intavolate partite dimostrative di svariati giochi da tavolo.

Sala Pinturicchio sarà anche teatro di tornei: in programma per mercoledì 1 novembre, dalle 09.00 alle 20.00 il torneo PTI (Professional Tournament Invitation) di Flesh and Blood, che permetterà al vincitore di qualificarsi per il Mondiale che si terrà a Barcellona a novembre (dettagli a questo link).

Giovedì 2 novembre dalle 09.00 alle 13.00 è in programma il torneo di Dubito, mentre il pomeriggio sarà animato da partite dimostrative del GDR Blade Runner (dalle 13.00 alle 16.00) e la sera da partite dimostrative di Flesh and Blood (dalle 20.00 alle 24.00).

Per venerdì 3 novembre il programma di Sala Pinturicchio è più che mai fitto: dalle 9.00 alle 13.00 si svolgerà il torneo di Saboteur, dalle 10.00 alle 19.00 saranno protagoniste le partite dimostrative di Battletech, dalle 13.00 alle 16.00 la partita dimostrativa di Cowboy Bebop, dalle 13.00 alle 20.00 sarà allestito un multitavolo di Rayn, dalle 17.00 alle 20.00 è in programma Gioca coi Rhapsody e dalle 20.00 alle 24.00 spazio alle partite dimostrative di Flesh and Blood.

Sabato 4 novembre protagonisti saranno D&D, con un evento multitavolo dalle 9.00 alle 17.00 (iscrizioni qui) e Fabula Ultima, il cui multitavolo è previsto dalle 17.00 alle 22.00 (iscrizioni qui).

Infine, domenica 5 novembre troveranno spazio il torneo di Ticket to Ride dalle 9.00 alle 13.00 e il multitavolo di Brancalonia dalle 13.00 alle 19.30 (iscrizioni qui).

Per un programma così ricco, è risultato fondamentale il contributo dei partner. Lucca Comics & Games ringrazia gli editori che hanno creduto nel progetto: Aristea, Legend Story Studios, Isola Illyon, Mana Project, Need Games, Scribabs. Il ringraziamento va anche, naturalmente, all’impegno e alla disponibilità delle associazioni partner: The Agency, Borgo Altrove, Classic Battletech Italia, Garfaludica, Kraken, Orizzonti Ludici.

Castello Porta San Donato si fa invece teatro del Lucca Comics & GamesRPG Old School. Grazie al “Master of Masters” Andrea Rossi, all’interno del Castello Porta San Donato trova spazio una location totalmente dedicata alle tematiche del gioco di ruolo “Old School”. Oltre alle demo e all’ormai celebre Torneo Old School, che giunge alla sua 16^ edizione, sarà anche possibile divertirsi con le miniature di carta dei ragazzi di Old Skull Minis; potrete cimentarvi nell’attività “Riempi il Dungeon“, aperta a tutti, oppure tentare la fortuna e cercare di vincere un premio lanciando un favoloso D20 gigante. L’area dimostrazioni di Castello Porta San Donato si conferma una tappa obbligata per gli appassionati e un modo per avvicinare i meno esperti al gioco di ruolo “vecchia scuola”.

Le partite dimostrative si svolgeranno dalle 10.00 alle 12.00, dalle 12.00 alle 14.00, dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 16.00 alle 18.00 nelle giornate di mercoledì e domenica mentre dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 12.00 alle 14.00 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato. Le demo non sono soggette a prenotazione e coinvolgeranno giochi di ruolo Old School pubblicati da editori italiani e stranieri. Gli editori e i giochi presenti sono:

N eed Games: Old-School Essentials, Troika (con Acid e Cannon Fodder), Into the Odd, Electric Bastionland, Neverland, The Breach.

MS Edizioni: The Black Hack.

Mana Project: Orc Borg, Vast Grimm.

Officina Meningi: Odyssey – Black Tales RPG.

Tin Hat Games: Obsolete Shitty Rules.

La Fortezza: Drakonia.

Serpentarium: Dungeon Crawlers.

Dungeoneer: Streben.

Tambù: Blood Sword OS.

Il torneo Old School giunge alla sua 16^ edizione, pronto a festeggiare i 40 anni della celeberrima Scatola Rossa di Dungeons & Dragons. In tanti anni, la continua passione del Master of Masters e dei suoi collaboratori ha permesso a migliaia di giocatori, non solo ai nostalgici ma anche ai giovani di ogni età, di partecipare al torneo e cimentarsi con la versione di D&D più famosa al mondo. Sarà possibile partecipare al torneo D&D Old Schoolda giovedì a sabato dalle 14.30 alle 17.30, presentandosi 30 minuti prima dell’evento. Ogni giorno, verrà decretato un vincitore che verrà premiato alle 18.00. A fornire i premi saranno Need Games, Mana Project, Officina Meningi, Tin Hat Games, La Fortezza, Dungeoneer Games, MS Edizioni e Serpentarium.

Per tutti i cinque giorni di fiera, dalle 9.00 alle 19.00, i 30 anni di Lucca Games saranno celebrati a dovere nella Ludoteca Games allestita all’interno del Padiglione Carducci: sarà infatti possibile cimentarsi con una selezione dei migliori giochi da tavolo e di ruolo degli ultimi 30 anni. Alle 14.00 di sabato 4 novembre, avrà luogo negli spazi della Ludoteca il Torneo di Catan. Ad inaugurarlo sarà Pete Fenlon, CEO di Catan Studio INC.

Anche l’Indie GDR Palace torna per Lucca 2023: 4 editori “together”, in un’esperienza di condivisione unica nel suo genere. Condividere una storia richiede tempo, concentrazione e ascolto reciproco, e chiunque abbia mai giocato a un gioco di ruolo sa come sia indispensabile, per godersi l’esperienza, un posto tranquillo. È proprio per questo che le 4 case editrici Dreamlord Games, Grumpy Bear, Narrattiva e NessunDove hanno deciso di riproporre l’Indie GDR Palace. L’iniziativa, pensata per permettere di giocare in un ambiente più rilassato e tranquillo rispetto al Padiglione Carducci, prevede 6 tavoli dedicati ai giochi dei quattro editori del team organizzativo, che saranno ubicati presso la sala congressi dell’Hotel San Luca Palace. L’evento potrà ospitare quasi 400 giocatori distribuiti in 3 slot di gioco, per i quali è possibile prenotarsi qui. Gli slot orari saranno i seguenti: 10.00-12.20; 13.00-15.30; 16.00-18.30.