Servizio Civile Digitale: pubblicate le graduatorie

Pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle singole sedi del progetto di Servizio Civile Digitale “Allena-Menti Digitali” del CSV di Padova e Rovigo

All’interno del presente articolo sono pubblicate le graduatorie provvisorie relative alle singole sedi del progetto di servizio civile digitale “Allena-Menti Digitali”.

Nelle graduatorie sono inseriti i candidati idonei e selezionati, i candidati idonei e non selezionati per mancanza di posti, i candidati non idonei a svolgere il progetto per il quale hanno sostenuto le selezioni e quelli che non si sono presentati al colloquio.

Si potrà verificare il proprio posizionamento in graduatoria attraverso il numero di riferimento della domanda.

La presunta data di avvio dei progetti è il 30 novembre 2023, che dovrà essere confermata dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Le graduatorie definitive saranno pubblicate previa approvazione del suddetto Dipartimento.

Per informazioni, scrivere a [email protected]

(CSV di Padova)