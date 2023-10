Medio Oriente, Zuppi “Hamas peggiore nemico dei palestinesi”

GENOVA (ITALPRESS) – “Lo sforzo è trovare la soluzione che garantisca i diritti delle due parti. C’è tanto bisogno di una leadership palestinese, che sia autorevole e in grado di difendere il loro popolo. Hamas è il peggiore nemico del popolo palestinese, non c’è niente da fare”. Lo ha detto Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, parlando del conflitto in Medio Oriente a margine dell’assemblea nazionale di Anci.

Foto: Agenzia Fotogramma

