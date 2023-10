Manovra, Ciriani “Pochi emendamenti non significa tempi compressi”

GENOVA (ITALPRESS) – I tempi per l’approvazione della manovra saranno quelli “di una legge di bilancio, piuttosto lunghi. Il fatto che la maggioranza abbia annunciato di non fare emendamenti non significa che verranno compressi i termini dell’esame, della discussione, delle audizioni”. Lo ha detto Luca Ciriani, ministro dei rapporti col Parlamento, a margine dell’assemblea nazionale di Anci a Genova. “Essendoci meno emendamenti la manovra procederà in maniera più veloce, ma questo non significa che le opposizioni non possono fare il loro mestiere o che verrà impedito di fare proposte – ha assicurato il ministro -. Il messaggio che volevamo dare era compattezza e responsabilità: pochi emendamenti significa garanzia rispetto al fatto che i saldi della finanza pubblica e i principi contenuti nella finanziaria non verranno stravolti”.

