Giornate della prevenzione per tutto il mese di novembre

Confartigianato Imprese Padova si impegna a supporto del vostro benessere

“Giornate della Prevenzione”: è questo il progetto organizzato da Confartigianato Imprese Padova, rivolto agli associati dei mandamenti di Padova e Abano Terme, che si terrà per tutto il mese di novembre. Si tratta di check up gratuiti, effettuati da professionisti di importanti strutture sanitarie presenti nell’area e in occasione del Tour della Prevenzione organizzato da LILT -For Men, si potranno prenotare anche visite mediche urologiche gratuite. La nostra salute è uno dei fattori che influisce maggiormente sul nostro benessere complessivo. Forse è riduttivo dirlo, ma è innegabile che per poter stare bene dobbiamo stare bene.

Confartigianato Imprese Padova si pone ancora una volta al fianco delle persone, dando vita al progetto “Giornate della Prevenzione”, con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione legata alla salute degli associati. Tantissimi studi scientifici dimostrano l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità, favorendo il mantenimento del benessere e della qualità della vita. Ma cosa vuol dire “prevenzione”? È l’insieme di tutte le misure utili a prevenire la comparsa e la diffusione delle malattie, limitando i danni irreversibili quando la patologia è in atto.

Le strutture

Nel mese di novembre verranno offerti Check Up gratuiti per gli associati dei mandamenti di Padova e Abano Terme presso le strutture di:

Poliambulatorio Arcella, via Tiziano Spetti 106 Padova

Analisi Mediche Pavanello, Via Bravi 49 Padova

Lilt for men, Via Giorgione 26 Albignasego

Cosa comprende il pacchetto?

Il pacchetto riservato esclusivamente ai nostri soci prevede:

Visita urologica

Elettrocardiogramma di base (ECG)

Diagnosi precoce delle arterie occluse tramite Test ABI

Visita OTRL + Audiometria

Esami del sangue – Check up Base

Scarica la locandina

I posti sono limitati e vi basterà prenotarvi entro mercoledì 15 novembre al form riportato di seguito:

Per informazioni:

Confartigianato Imprese Padova – Filippo Marchioro Tel. 049/8206317 – 3453810747 [email protected]

(Confartigianato Imprese Padova)