Genoa, Retegui tornato ad allenarsi in gruppo

Domani la squadra di Gilardino affronterà la Salernitana



Roma, 26 ott. – Arrivano buone notizie per i fantallenatori e per Alberto Gilardino. Mateo Retegui scalpita ed è sempre più vicino al rientro. L’attaccante argentino ha dovutoe non a caso il Grifone è rimasto a secco di gol. Per rivederlo in campo, però, il countdown è partito.

Il calciatore è tornato a lavorare in gruppo e punta a esserci con la Salernitana, nella prossima Convive ancora con i postumi di una botta al ginocchio presa a Udine dopo un contrasto di gioco, episodio che lo costrinse a lasciare il campo nella ripresa zoppicando. Da allora lo stop e tanta prudenza da parte dello staff medico del Genoa, con Gilardino che ha alternato diverse soluzioni per sostituirlo ma nessuna di queste si è rivelata efficace.

Nell’ultima seduta le sensazioni sono state però positive, da capire se il problema è definitivamente alle spalle o se servirà ancora cautela. Ad oggi si può sostenere che Retegui è convocabile per la Salernitana, difficilmente però partirebbe dal 1′: molto dipenderà dai prossimi allenamenti. Nel caso non dovesse partire dall’inizio, pronto ancora una volta Ekuban al fianco di Gudmundsson. Ma la speranza è quella di vederlo dal primo minuto, o comunque in campo nella ripresa.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)