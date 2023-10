Assemblea ordinaria dei soci 11 novembre 2023 – ente gestore CSV Padova e Rovigo

Vi attendiamo dalle ore 09:00 per l’accredito e un caffè di benvenuto!

Per una migliore organizzazione dell’incontro vi chiediamo di confermare la vostra partecipazione entro il 10 novembre 2023 via email a [email protected] o telefonicamente al numero 049-8686849 oppure 0425-29637.

Gentili associazioni, vi ricordo l’appuntamento con l’ assemblea ordinaria dei soci dell’Associazione Centro Servizi Padova e Rovigo Solidali ODV , prevista in prima convocazione il 10 novembre 2023 alle ore 05:00 ed in seconda convocazione:

Chi fosse impossibilitato a partecipare, potrà delegare un rappresentante di altra associazione utilizzando il modulo scaricabile dal pulsante qui in basso. Sono ammesse al massimo tre deleghe per socio ai sensi dell’art. 5 Co. 9 dello Statuto.