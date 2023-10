L’incontro tecnico di socializzazione organizzato dal Biodistretto dei Colli Euganei si è svolto dal partner Ca’ Lustra lunedì 24 giugno. Insieme ai tecnici del Biodistretto i produttori hanno potuto approfondire le tecniche di monitoraggio e di difesa dagli insetti che compiono danni in vigneto. Durante la visita in campo si è parlato anche di biodiversità in vigneto e di difesa fitosanitaria sostenibile.