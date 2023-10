20 anni di Lupus in Tabula

Lucca Comics & Games 2023. DV Games celebra una ricorrenza memorabile: il ventennale del gioco sui lupi mannari più popolare d’Italia. Per l’occasione, al classico Lupus in Tabula si affianca, in anteprima assoluta, una nuova e accattivante versione del gioco, Lupus in Tabula: Edizione Luna Piena; sarà anche disponibile l’esclusiva carta Cosplayer, in edizione limitata! Vediamo anche gli eventi collegati a questo anniversario:

Contest: Non sono io il Lupo!

Tutti i giorni. Pare che nei dintorni dello stand DV Games si aggirino dei famelici Lupi Mannari. Riuscirai a convincere lo staff DV che NON sei tu il lupo? Vieni allo stand CAR 365 con prove evidenti, visibili e palesi: un travestimento, un cartello, una scritta… Spazio all’inventiva! Ma attenzione: no n basterà proclamare l’innocenza o esporre un alibi: serviranno prove inconfutabili. In palio la carta personaggio ufficiale Cosplayer, in edizione limitata e altri gadget di Lupus in Tabula: Edizione Luna Piena. Nella giornata di sabato, il più convincente tra i partecipanti potrà salire sul palco Grog Live Show e partecipare al Lupus in Tabula Show insieme agli ospiti VIP.

Crea il tuo personaggio di Lupus in Tabula

Mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 novembre alle ore 15:00 appuntamento allo stand DV. Gli appassionati di Lupus in Tabula potranno ricevere una carta personalizzata, ideata dal vivo dai game designer Domenico Di Giorgio e Andrès J. Voicu e illustrata dall’eclettico artista di fama internazionale The Mico.

Lupus in Tabula Talk – Grog Live Show – Pad. Games Carducci

Sabato 4 novembre alle 15:10 l’autore Domenico Di Giorgio e l’illustratore The Mico saranno ospiti del Grog Live Show,sul palco del Padiglione Carducci. Gli ospiti ripercorreranno le tappe del famoso party game Lupus in Tabula, dall’origine fino alla nuova edizione, con aneddoti e curiosità sulle partite più epiche e memorabili, con la partecipazione dei simpaticissimi creator Gabriele e Stella di Casa Abis.

Lupus in Tabula Show – Grog Live Show – Pad. Games Carducci

Sabato 4 novembre alle 16:00 il palco diventa la piazza del villaggio più divertente d’Italia in una notte di luna piena! Sotto la guida del master Nico Pertici e con i saggi consigli dell’autore Domenico Di Giorgio, tante personalità del mondo Comics & Games parteciperanno a una esilarante partita di Lupus in Tabula. Francesco Lancia di Radio Deejay, Jessica di Crossover Universo Nerd, Gabriele e Stella di Casa Abis: questi sono solo alcuni dei giocatori VIP che tenteranno di scovare i lupi, o di sopravvivere al linciaggio. Anche gli spettatori potranno partecipare alla partita e giocare da protagonisti, o sperare di vincere uno dei premi in palio!