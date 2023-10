Al Centro Coop Parco*Prato parte la raccolta di bottiglie pet installato oggi un ecocompattatore

Inaugurato questa mattina nel parcheggio del supermercato del Centro Coop Parco Prato l’ecocompattatore per il recupero e il riciclo delle bottiglie di plastica.

Per i soci e clienti un punto o un centesimo per ogni bottiglia conferita.

Ai quattordici compattatori già attivi nei Coop.fi, se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane

Firenze, 20 ottobre 2023 . È stato inaugurato questa mattina al Centro Coop Parco*Prato, in Via delle Pleiadi, l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in PET conferite dai consumatori, alla presenza di Cristina Sanzò, Assessore alla Città curata del Comune di Prato, di Stefania Ermanno, Presidente Sezione soci Coop Prato e di Tommaso Perrulli, Responsabile dei progetti sociali Unicoop Firenze. All’inaugurazione di questa mattina, seguiranno nuove installazioni in altri Coop.fi nelle prossime settimane, con l’obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio molto apprezzato, che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica a una seconda vita.

Le dichiarazioni

Cristina Sanzò, Assessora alla Città curata del Comune di Prato

«Ringraziamo come amministrazione Unicoop Firenze e Coripet per la proficua collaborazione che ha portato all’installazione di questo ecocompattaore che servirà per il contrasto all’abbandono del materiale plastico e permetterà di dare una nuova vita alle bottiglie di plastica. Azioni come queste danno vita a un meccanismo positivo che stimola la cultura del riciclo e del rispetto dell’ambiente».

Stefania Ermanno, Presidente Sezione soci Coop Prato

«Siamo molto soddisfatti per l’installazione di questo ecocompattatore sul territorio della nostra sezione soci e ringraziamo l’amministrazione comunale e la cooperativa per l’impegno che stanno portando avanti sul fronte del riciclo, recupero e riduzione dell’impatto ambientale. Per i nostri soci e per i cittadini l’ecocompattatore è un’opportunità importante e concreta per fare un atto sostenibile come conferire le bottiglie di PET in un apposito contenitore che le avvia ad una seconda vita. Iniziative come questa sono anche un’occasione per riflettere sui nostri stili di vita e per migliorarli, anche nelle piccole cose e con piccoli gesti».

Tommaso Perrulli, Responsabile progetti sociali Unicoop Firenze

«Grazie alla collaborazione con il Comune di Prato e con Coripet, oggi inauguriamo questo quattordicesimo ecocompattatore che vuole rispondere alle esigenze di soci e clienti sempre più attenti e desiderosi di fare la propria parte per il Pianeta. I numeri di raccolta raggiunti nel 2022 ci dimostrano che si può fare molto per ridurre le emissioni di CO2 e il nostro impatto sull’ambiente: con gli ecocompattatori già in servizio e con quelli che installeremo nelle prossime settimane in altri Coop.fi in Toscana, ci auguriamo di poter coinvolgere tanti cittadini e di stimolare una riflessione sui piccoli gesti che ognuno di noi può fare per rispondere alle urgenze del cambiamento climatico».

Monica Pasquarelli, Responsabile Ecocompattatori Coripet

«La collaborazione con Unicoop Firenze e le istituzioni locali sta dando ottimi frutti e non abbiamo motivo di dubitare che questo possa avvenire anche a Prato, un tessuto urbano ad alta vocazione industriale, che ben si sposa con la tutela e il rispetto dell’ambiente. L’economia circolare, punto cardine del progetto “bottle to bottle” di Coripet, può rendere più green il territorio circostante, grazie anche al contributo dei cittadini che potranno conferire le bottiglie negli appositi ecocompattatori e contemporaneamente risparmiare nella spesa di tutti i giorni»

Da bottiglia a bottiglia

Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in PET che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nel compattatore – dove vengono ridotte in cubetti di plastica – e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale, con una logica bottle to bottle, viene interamente riciclato e avrà una seconda vita come nuove bottiglie. Un progetto importante, che porta vantaggi all’ambiente e stimola la cultura del riciclo, anche attraverso meccanismi premianti come il punto registrato sulla carta socio per ogni bottiglia conferita.

Quello di Prato è il quattordicesimo ecocompattatore installato nei punti vendita della cooperativa, dopo i primi cinque predisposti tra il 2021 e il 2022 nei Coop.fi di Sesto Fiorentino, Empoli, Poggibonsi, Cascina e San Miniato e quelli installati recentemente nel Coop.fi di Arezzo, San Giovanni Valdarno, Pistoia, Montecatini, Lastra a Signa e nei tre Coop.fi fiorentini di Gavinana, Carlo del Prete e Ponte a Greve. Nel corso del 2022 gli ecocompattatori installati nei cinque Coop.fi hanno registrato un uso crescente con risultati di raccolta ben al di sopra delle previsioni. In totale, nel 2022, dai cinque Coop.fi sono state raccolte 2 milioni e 630mila bottiglie, con un risparmio stimato di CO₂ non immessa in atmosfera pari a circa 33 tonnellate contro le 25 preventivate. Un risultato nel complesso eccellente, con i compattatori di Empoli, Poggibonsi, San Miniato, Cascina e Sesto Fiorentino che, per numero di bottiglie raccolte, occupano le prime cinque posizioni della classifica nazionale, sugli 850 che Coripet ha al suo attivo in tutta Italia.

Ad oggi, si registra una media giornaliera di 4.500 bottiglie per compattatore, con picchi di raccolta fino a 7.000 al giorno. Un successo, quello della sperimentazione, raggiunto grazie alla tecnologia e ai macchinari brevettati da Coripet, partner del progetto, e indubbiamente grazie al coinvolgimento attivo di migliaia soci e clienti che, bottiglia dopo bottiglia, hanno permesso di raggiungere numeri di conferimento fra i più alti a livello nazionale.

Oltre al vantaggio che procura all’ambiente, la riduzione dei rifiuti, il riciclo e il riutilizzo sono un percorso obbligato anche in vista della direttiva Sup che prevede un obiettivo del 77% di raccolta differenziata per le bottiglie al 2025 e del 90% al 2029. Ad oggi in Italia la raccolta è intorno al 60%, una percentuale che può essere incrementata coinvolgendo i cittadini che, anche grazie all’ecocompattatore, possono fare la loro parte per l’ambiente.

