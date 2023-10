Europei Roma 2024, arrivano i premi per le migliori prestazioni

Si tratta di una decisione storica per l’atletica europea, poiché per la prima volta nella storia dei Campionati Europei di Atletica Leggera i premi economici saranno assegnati direttamente agli atleti.



Roma, 19 ott. Il Consiglio della European Athletics riunito ieri a Vilnius, in Lituania, ha approvato all’unanimità l’assegnazione di premi per le prestazioni di particolare valore tecnico degli atleti che parteciperanno ai Campionati Europei di Atletica Leggera di Roma 2024. Il formato e la struttura dei bonus saranno resi noti in un secondo momento, ma si tratta di una decisione storica per l’atletica europea, poiché per la prima volta nella storia dei Campionati Europei di Atletica Leggera i premi economici saranno assegnati direttamente agli atleti.

“Si tratta di una decisione storica – ha dichiarato il presidente della European Athletics Dobromir Karamarinov – i premi che saranno assegnati incentiveranno ulteriormente i migliori atleti europei a gareggiare a Roma 2024, aumenteranno l’interesse dei tifosi e dei media per la competizione e aggiungeranno valore alla manifestazione stessa. Questa decisione storica rafforzerà ulteriormente la nostra volontà di mettere gli atleti sempre al centro dei nostri pensieri”.

“Naturalmente continueremo a investire in modo stabile e sostenibile negli eventi, nelle competizioni, nelle Federazioni affiliate e nello sviluppo dell’atletica. La European Athletics è ora in grado di aumentare ulteriormente l’attrattiva dell’evento principale fra le nostre competizioni, senza però diminuire gli altri importanti impegni”, ha aggiunto Karamarinov.

“Io e il resto del Comitato atleti accogliamo con favore questa decisione – ha commentato la presidente del Comitato europeo atleti Lea Sprunger, ex campionessa europea nei 400 metri ostacoli nel 2018 – tutti noi del Comitato abbiamo spinto per ottenere maggiori opportunità finanziarie per gli atleti e vediamo questo come un primo passo mosso nella giusta direzione”.

Il Consiglio della European Athletics ha approvato anche il “Programma Ambasciatori” di Roma 2024, che vedrà le star dell’atletica leggera italiana e internazionale in prima linea nella campagna promozionale e di marketing della manifestazione.

Il presidente Karamarinov ha riconosciuto che il 2024 sarà un anno ricco di eventi sportivi di alto profilo – con i Campionati Europei di Calcio e i Giochi Olimpici di Parigi 2024 che si svolgeranno subito dopo Roma 2024 – ma ha sottolineato la crescente collaborazione tra European Athletics, le Federazioni affiliate, la Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL) e il Comitato organizzatore locale di Roma 2024 (Fondazione EuroRoma 2024) per rendere la manifestazione uno degli eventi sportivi più significativi dell’anno.

