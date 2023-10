Este: Università del Tempo Libero 23-34 – Iscrizioni dal 23 al 27 ottobre

Home Notizie Università del Tempo Libero 23-34 – Iscrizioni dal 23 al 27 ottobre

Dal 30 ottobre 2023 al 6 maggio 2024 torna l’Università del Tempo Libero presso il Chiostro di S. Maria delle Consolazioni (via Francesconi 2). Clicca QUI per visionare la brochure con tutti i corsi in programma.



Le iscrizioni sono aperte dal 23 al 27 ottobre, presso Sala Nassiryia, dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle 17:00.

Per info

Emilio: 3886370013

Leopoldo: 3356049155

L’inizio dei corsi dell’ Università del tempo Libero di Este rappresenta un momento molto atteso da tanti nostri concittadini adulti e anziani. Le lezioni consentono, infatti, di approfondire materie che spaziano dalla letteratura all’astronomia, dall’intelligenza artificiale alla pet therapy.

Saranno affrontati anche argomenti che toccano il quotidiano con seminari tematici, come quello sull’alimentazione. L’università è certamente un luogo di cultura ma vuole essere anche e soprattutto un luogo d’incontro e di confronto, un momento di socialità, un’occasione per stringere amicizie, condividere esperienze e combattere l’isolamento sociale. L’augurio è, quindi, di un anno ricco di nuove esperienze, di nuovi orizzonti, di nuovi sogni, come suggerisce il bel quadro di Salvador Dalì che dà il benvenuto al nuovo anno accademico.

L’Assessore ai Servizi sociali Simonetta Spigolon



È con grande piacere, onore ed emozione che ripartiamo con le attività dell’Università del tempo libero di Este: ripartiamo e riprendiamo il discorso da dove lo avevamo interrotto qualche anno fa, continuando quello che era rimasto in sospeso e proponendo nuove sperimentazioni che, speriamo, possano essere di vostro interesse. Il periodo di chiusura dovuto alla pandemia ha ancora degli strascichi, soprattutto psicologici: nel nostro piccolo, vogliamo provare a essere una apertura, una finestra sul mondo per far entrare il sole e l’aria della conoscenza, in modo che riscaldi le vostre giornate, porti nuovi respiri e sia di compagnia nelle stanze dei vostri pensieri.

Leopoldo Bressan, Presidente di NUAEL

