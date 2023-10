Este: Avviso Pubblico: attività motoria per la terza età

Home Notizie Avviso Pubblico: attività motoria per la terza età

Avviso pubblico manifestazione di interesse per realizzare corsi di attività motoria per terza età

alle condizioni stabilite dalla Delibera di Giunta Comunale 188 del 18102023

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di Giunta n.1332013 cil Comune di Este ha attivato 6 corsi di attività motoria per persone di anni 60 anni e oltre presso gli impianti sportivi in disponibilità al Comune;

CONSIDERATO CHE nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 è previsto l’obiettivo strategico “15.1 – Sport: occasione di inclusione, coesione sociale, socializzazione” il quale si propone di garantire e incentivare le attività destinate alla terza età e al recupero funzionale dell’attività motoria in quanto lo sport influisce positivamente sul benessere psicofisico dell’individuo;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale 188 del 18102023 attraverso cui l’Amministrazione Comunale intende proseguire il progetto avviato nel 2013;

RITENUTO pertanto di mantenere attivi anche per gli anni sportivi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 i 6 corsi rivolti alle persone di 60 anni e oltre alle medesime condizioni stabilite nella delibera n. 132/2013, confermando l’uso gratuito degli impianti sportivi alle Associazioni PGS Atestini, Virtus Este e Gym Insieme limitatamente ai corsi per la terza età di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che negli ultimi anni sono aumentate le associazioni sportive iscritte all’albo comunale e pertanto è volontà dell’Amministrazione Comunale verificare annualmente, al fine di garantire massima trasparenza e partecipazione, se vi sono altre associazioni sportive potenzialmente interessate a tenere corsi per la terza età alle condizioni sopra descritte;

RITENUTO pertanto di delegare il Settore Sport a pubblicare apposito avviso pubblico al fine di raccogliere la manifestazione di interesse di altre potenziali Associazioni sportive idonee a svolgere attività per anziani alle condizioni di cui sopra;

RENDE NOTO

L’avvio del procedimento di raccolta delle adesioni di altre associazioni sportive interessate a teneri corsi per la terza età alle seguenti condizioni:

– i corsi devono essere tenuti da personale in possesso di diploma ISEF o Laurea in Scienze Motorie, dando precedenza ai soggetti con comprovata esperienza in attività con soggetti anziani;

– ai corsi possono partecipare anche i coniugiconvienti anche se di età inferiore purché risulti da dichiarazione sostitutiva di certificazione di stato civile;

– la quota massima a carico dei partecipanti sia di € 20,00 mensili per due incontri la settimana di un’ora ciascuno;

– l’impianto sportivo sia dato in concessione gratuita all’associazione che tiene il corso;

– i partecipanti ai corsi devono essere assicurati contro gli infortuni derivanti dall’attività che sarà svolta nella palestra;

– i soggetti che tengono i corsi devono essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT;

– i soggetti che tengono i corsi devono depositare in Comune l’elenco dei nominativi degli iscritti ai corsi completo di data di nascita e residenza;

– la mancata comunicazione del non utilizzo degli impianti sportivi comporta il rimborso forfettario delle spese di riscaldamento;

Le richieste saranno valutate ed eventualmente accolte in considerazione della disponibilità oraria degli impianti sportivi.

Le associazioni interessate dovranno far giungere domanda con correlata breve descrizione dell’attività che si intende promuovere entro e non oltre il 3 novembre 2023 attraverso mail all’indirizzo [email protected]

Responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è la Dottoressa Elisa Terzo dell’Ufficio Servizi Culturali, cui potranno essere richiesti eventuali informazioni o chiarimenti, ai recapiti in calce o tramite appuntamento presso l’ufficio preposto negli orari di apertura al pubblico.

Comune di Este