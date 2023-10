Messi trascina l’Argentina in Perù, Brasile ko in Uruguay

ROMA (ITALPRESS) – Il solito, grande, Lionel Messi. Due piatti con il suo magico sinistro e i campioni del mondo espugnano l’Estadio Nacional de Lima, imponendosi con un secco 2-0 che permette all’Argentina di proseguire a punteggio pieno la sua marcia verso i Mondiali del 2026. Quarta vittoria su altrettante partite per l’Albiceleste che, grazie al “Diez”, vince in Perù chiudendo la pratica nel primo tempo. Messi sblocca al 32° con un perfetto sinistro di prima intenzione su assist del viola Nico Gonzalez, poi raddoppia al 42° mettendo dentro la palla servitagli da Enzo Fernandez. Poker di vittorie argentino, per il Perù terzo ko consecutivo e penultimo posto a quota 1.

Se i campioni del mondo sanno solo vincere, il Brasile arranca. Dopo il pareggio casalingo con il Venezuela (1-1), la Seleçao esce sconfitta dal Centenario di Montevideo, dove l’Uruguay del “Loco” Bielsa si impone 2-0 raggiungendo a quota 7 i verdeoro di Diniz, il ct scelto dalla Cbf, in attesa che arrivi Carlo Ancelotti. Un gol per tempo, al 42° la sblocca Darwin Nunez con un bel colpo di testa in tuffo, al 77° raddoppia De La Cruz su assist ancora dell’attaccante del Liverpool.

Niente da fare per il Brasile che ha anche altri guai. Li ha soprattutto Neymar, costretto ad abbandonare il campo in barella e in lacrime poco prima della fine del primo tempo. Per l’ex Psg, oggi all’Al Al Hilal, infortunio al ginocchio sinistro e il timore, secondo la stampa brasiliana, di un possibile interessamento ai legamenti.

La sorpresa di queste qualificazioni è il Venezuela. La Vinotinto travolge 3-0 il Cile in casa e si porta a quota 7 insieme a Uruguay e Brasile, mentre la Roja resta a 4. Di Soteldo, Rondon e Machis le reti che decidono il match.

Vince anche il Paraguay che, ad Asuncion, batte 1-0 la Bolivia grazie alla rete dell’attaccante del Toro, Antonio Sanabria, con un bella deviazione al volo di destro su cross dalla sinistra. Albirroja a 4 punti, boliviani ultimi e ancora fermi a 0.

A Quito, infine, si conclude senza reti Ecuador-Colombia con gli ospiti che, al 61°, falliscono un rigore con Luis Diaz, bravissimo il portiere Ramirez a opporsi. In classifica Cafeteros a quota 6 punti, Ecuador a 4.

Classifica: Argentina 12 punti; Brasile, Uruguay, Venezuela 7; Colombia 6; Cile, Ecuador, Paraguay 4; Perù 1; Bolivia 0.

