INCONTRO “PNRR E CSR: LE OPPORTUNITÀ PER IL RILANCIO DELL’AGRICOLTURA DEL NOSTRO TERRITORIO”

Il 26 ottobre 2023 alle 17:00 al teatro parrocchiale di Arquà Polesine in piazza Umberto I, si terrà l’incontro “Pnrr e Csr: le opportunità per il rilancio dell’agricoltura del nostro territorio” organizzato da Coldiretti Rovigo in collaborazione con Banca del Veneto Centrale. Porteranno i saluti iniziali Silvio Parizzi, Direttore di Coldiretti Rovigo e Claudio Bertollo Direttore generale dell’istituto di credito; relazioneranno Manuel Benincà dell’Area Ambiente e programmazione Coldiretti Veneto, Alberto Zannol, Direttore Direzione Agroalimentare Regione del Veneto e Marco Cattozzo Responsabile divisione agricoltura Banca del Veneto Centrale. Concluderà Carlo Salvan, Presidente di Coldiretti Rovigo e Coldiretti Veneto. Segnala la tua presenza all’ufficio di zona, oppure scrivi a [email protected] .

Scarica la locandina: Locandina convegno 261023