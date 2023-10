Proposte gratuite di attività per scuole venete a.s.2023/2024 per conoscere e avvicinare l’UE ai giovani

Europe Direct del Comune di Venezia, rete informativa della Commissione Europea di cui anche la Provincia di Padova è parte attiva, offre gratuitamente, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico per il Veneto, un Programma di attività per le scuole venete per l’anno scolastico 2023/2024 composto da n.8 proposte rivolte a docenti e studenti del territorio veneto suddivise tra scuole secondarie di primo grado e di secondo grado.

Le proposte sono molto intesanti e mirate al pubblico giovanile. Le tematiche affrontate spaziano dalla cittadinanza italiana ed europea (storia, istituzioni, cittadinanza e mobilitresà) al Convegno-dibattito “L’Europa per i giovani”, alla mobilità educativa transnazionale con opportunità di studio e lavoro all’estero, e molto altro.

Per consultare in dettaglio le proposte: www.comune.venezia.it/it/content/programma-attivit-scuole-venete-2023-2024

Le proposte eventualmente sono disponibili in modalità di didattica a distanza se necessario. Le adesioni devo pervenire quanto prima-

(Provincia di Padova)