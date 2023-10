Conferenza stampa: Alì per il sociale, dal buono nasce il bene

Facendo la spesa si può sostenere la ricerca dell’Istituto Oncologico Veneto, dell’istituto Oncologico Romagnolo, della Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata Vimm, si possono assistere bambini malnutriti in Etiopia con Medici con l’Africa Cuamm, si possono aiutare le famiglie in difficoltà con Banco Alimentare del Veneto o dare un ricovero agli amici a quattro zampe abbandonati con Enpa: a dimostrarlo è il Gruppo Alì che ogni anno, all’interno del concorso a premi legato alle Carte Fedeltà, sostiene queste cause sociali. Con soli 100 punti della carta fedeltà, infatti, è possibile donare a queste organizzazioni 1€ di contributo, che viene raddoppiato dal Gruppo Alì. Nel caso di Banco Alimentare, Alì tramuta i punti della carta fedeltà donati dai clienti in generi alimentari di prima necessità. Data la singolarità della location, dal 2021 Patrimonio Mondiale UNESCO, la cerimonia di consegna vuole essere oltre che un momento per comunicare ai cittadini la concretezza delle attività di Cuamm, Iov, Ior, Enpa, Vimm e Banco Alimentare del Veneto, anche un momento di promozione culturale.

La cerimonia di consegna dei contributi raccolti con il Concorso PremiAlì 2022-2023 a favore di Medici con l’Africa Cuamm, Iov, Ior, Enpa, Vimm e Banco Alimentare del Veneto onlus si terrà

martedì 17 ottobre, ore 11.00

presso Oratorio San Michele – Riviera Tiso da Camposampiero 32

interverranno:

Antonio Bressa, assessore al Commercio

Marco Canella, direttore finanziario di Alì S.p.A.

Matteo Canella, direttore Affari Generali di Alì S.p.A.

Don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa CUAMM

Patrizia Benini, direttore generale dello I.O.V.- IRCCS

Alessandra Segreto, responsabile del Fundraising I.O.R.

Giustina Mistrello Destro, presidente Fondazione per la ricerca Biomedica Avanzata-VIMM

Valentina Perin, referente regionale ENPA Veneto

Massimiliano Mocellin, direttore operativo Associazione Banco Alimentare del Veneto

