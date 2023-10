Attentato a Bruxelles, sospettato ferito dalla polizia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – E’ stato ferito a colpi di arma da fuoco dalla polizia l’uomo sospettato di avere ucciso ieri sera due turisti svedesi sul Boulevard d’Ypres, a Bruxelles. Secondo quanto riferiscono i media belgi l’autore dell’attentato è stato individuato questa mattina dalla polizia a Schaerbeek, sobborgo della capitale. La polizia avrebbe ricevuto una chiamata secondo cui il 45enne di origine tunisina si trovava in un bar: all’arrivo degli agenti sarebbe scoppiata una sparatoria durante la quale l’uomo è stato ferito gravemente. Sarebbe in rianimazione. Accanto a lui è stata ritrovata l’arma utilizzata nell’attacco terroristico in cui è rimasto ferito anche un tassista.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).