Seconda edizione di PowerUp! by Qonto: la Pitch Night incorona le startup TrueScreen e CyLock

L’iniziativa di Qonto dedicata alle startup early stage italiane ha premiato due aziende tra le sei selezionate attraverso una call e un roadshow itinerante partito lo scorso giugno

Milano, 13 ottobre 2023 – I progetti presentati da TrueScreen e CyLock vincono la seconda edizione di PowerUp!, l’iniziativa di Qonto, scaleup leader in Europa nel business finance management. PowerUp!, call per startup che ha l’obiettivo di supportare l’ecosistema italiano dell’innovazione, dal mese di giugno ha toccato diverse città italiane con una serie di eventi alla cui call hanno risposto oltre 210 startup.

La Pitch Night conclusiva, che si è svolta giovedì 12 ottobre presso Milano Luiss Hub, ha visto salire sul palco le sei startup finaliste che hanno avuto la possibilità di presentare il proprio progetto di fronte a una giuria composta dai rappresentanti dei principali Venture Capital e acceleratori italiani, fondatori di scaleup e stakeholder in importanti realtà dell’ecosistema innovativo nazionale, tra cui Italian Founders Fund, Prana Ventures, Primo Ventures, Vento (by Exor Ventures), Azimut, LVenture Group, B Heroes, 360 Capital, Plug & Play, P101 e molti altri.

“Siamo felici che anche quest’anno PowerUp! abbia avuto così tanto successo, moltissime startup hanno dimostrato di avere progetti validi e ambizioni importanti. Ed è anche per questo motivo che abbiamo voluto ampliare la nostra iniziativa e premiare due startup in due fasi diverse della loro vita: siamo infatti consapevoli di quanto sia fondamentale il supporto da parte di realtà già consolidate come la nostra, ma anche e soprattutto dei nostri partner” commenta Mariano Spalletti, Managing Director di Qonto per l’Italia “Durante il roadshow diversi founder e CEO di successo hanno raccontato la loro storia e ispirato i partecipanti, creando un clima di fermento e innovazione, anche fatto di connessioni tra startup stesse, investitori, founder, di cui siamo orgogliosi”.

“Da sempre crediamo nella forza delle idee e nella capacità di bravi imprenditori di realizzarle. Infatti, grazie alle nostre campagne di equity crowdfunding, negli anni abbiamo aiutato centinaia di startup a crescere e a trovare i capitali per passare ad uno step successivo, contribuendo così all’economia reale del Paese. Partecipare a PowerUp! Ci ha permesso di ascoltare numerose e brillanti menti che saranno le aziende di domani, a loro va il mio augurio e incoraggiamento di perseguire sempre i propri obiettivi” ha spiegato Dario Giudici, Ceo di Mamacrowd.

Per la categoria early stage (startup che hanno raccolto investimenti fra 10.000€ e 250.000€) ha vinto il progetto della startup TrueScreen, mentre CyLock si è aggiudicata la categoria seed (startup che vantano una raccolta tra i 250.000€ e 1,5 milioni di euro). Entrambe le realtà vincono una sessione esclusiva di mentoring con Alexandre Prot, co-founder e CEO di Qonto, oltre a premi offerti dai partner di PowerUp!.

Le tre startup early stage selezionate per la Pitch Night sono state:

● TrueScreen, soluzione di cybersecurity che garantisce autenticità e immutabilità di qualsiasi contenuto digitale

● Plino, financial co-pilot per le PMI che rende più semplice e veloce analizzare costi e ricavi

● Paperbox Health, soluzione end-to-end per l’identificazione precoce e il trattamento dei DSA attraverso soluzioni di gaming e specialisti certificati

Le tre startup seed selezionate sono state:

● Ring33, consente ai millennial di possedere gradualmente la propria casa attraverso l’affitto, pur vivendoci

● CyLock, piattaforma di sicurezza informatica basata sull’Intelligenza Artificiale

● Bufaga, tecnologia brevettata smart che ha il fine di catturare e misurare le polveri sottili

Con questa iniziativa, Qonto, in qualità di scaleup europea in rapida crescita, ha voluto supportare l’ecosistema imprenditoriale italiano a crescere e a competere, offrendo un supporto concreto a chi ha avviato la propria startup, attraverso la propria esperienza e il solido network di partner, connettendo fra loro startup, investitori, founder di scaleup ed esperti del settore.

PowerUp! ha avuto come main partner Mamacrowd e ha visto il supporto di numerosi partner quali Startupbusiness, Torcha, Hive, TAC, Kampaay, Viceversa, Volee e Latuta.

Qonto

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa. Qonto semplifica la gestione del business a 360°, dalle operazioni bancarie e finanziarie quotidiane alla contabilità e alla gestione delle spese. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto supporta PMI e professionisti nella loro crescita. Fondata nel 2017 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto conta 400.000 clienti business in quattro mercati (Francia, Italia, Germania e Spagna) e un team di 1.300 talenti a Parigi, Berlino, Milano, Barcellona e Belgrado. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da Valar, Alven, European Investment Bank, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels per sostenere le sue ambizioni di crescita globale. Qonto è stato inserito dal governo francese nell’indice Next40, che riunisce le 40 scale-up più promettenti in Francia con il potenziale per diventare un leader globale. Per maggiori informazioni: Sito web, Media Kit

