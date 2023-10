OnePlus e Oppo insieme per un nuovo smartphone pieghevole

OnePlus ha annunciato una collaborazione con Oppo per il lancio del suo primo smartphone pieghevole, che verrà presentato il 19 ottobre. La collaborazione tra i due marchi, successiva alla fusione avvenuta nel 2021, ha permesso di moltiplicare le risorse di ricerca e sviluppo. Il risultato sono tecnologie all’avanguardia che hanno guadagnato l’apprezzamento degli utenti, con Oppo che ha già lanciato due generazioni di dispositivi pieghevoli e OnePlus che ha ottenuto un notevole successo con il suo OnePlus 11. Questa sinergia è stata essenziale anche perché il dispositivo seguirà una strategia di commercializzazione differenziata in diverse aree geografiche, studiata appositamente in modo che più utenti possibile possano acquistare il dispositivo.

Nel contesto dello sviluppo del nuovo smartphone pieghevole, OnePlus ha concentrato i propri sforzi nella progettazione di 35 brevetti dedicati specificamente alla cerniera del nuovo pieghevole. Attraverso un’attenta ottimizzazione dei materiali, il marchio è riuscito a ridurre considerevolmente le dimensioni e il peso della cerniera, al tempo stesso migliorandone la sua resistenza. Rispetto alla soluzione proposta in Oppo Find N2, la cerniera del pieghevole OnePlus vanta 31 componenti in meno. Questa riduzione non solo ha contribuito a rendere il dispositivo più leggero, ma ha anche portato a notevoli miglioramenti nel design dei materiali e una maggiore resistenza complessiva. In particolare, la cerniera di OnePlus pieghevole è più piccola del 37% rispetto a quella in Oppo Find N2.