Immediapress/TAILG presenterà il marchio TLG a EICMA 2023: una nuova era nella mobilità elettrica a due ruote

E' possibile leggere l'intero comunicato stampa interattivo di Multichannel News Release qui: https://www.multivu.com/players/English/9213951-tailg-to-unveil-tlg-brand-at-eicma-2023-a-new-era-in-electric-two-wheeled-mobility/

Presenterà prodotti all’avanguardia in concomitanza con l’inaugurazione del suo flagship store europeo.

MILANO, 13 ottobre 2023 /PRNewswire/ — In qualità di leader globale nelle soluzioni di trasporto e mobilità elettriche a due ruote, TAILG presenterà il suo nuovo marchio TLG e le sue strategie di espansione presso lo stand Q02 nel Padiglione 22 di EICMA, dal 7 al 12 novembre, e invita gli appassionati di tutto il mondo a partecipare all’esperienza.

I punti salienti includono:

Durante l’evento, TAILG, un gruppo tecnologico che vanta oltre due decenni di esperienza in ricerca, sviluppo e produzione di veicoli elettrici a due ruote, annuncerà il suo ingresso nel panorama europeo con una gamma completa di modelli EV.

Il marchio TLG deriva da TAILG, un pioniere nel settore dei veicoli elettrici a due ruote. Dedicato alle innovazioni fondamentali della mobilità elettrica a due ruote, TAILG possiede più di 1.000 brevetti, gestisce nove stabilimenti di produzione intelligenti in Cina e supervisiona una vasta rete di oltre 30.000 negozi in tutto il mondo. I suoi prodotti si trovano sulle strade di oltre 90 Paesi e regioni, consolidando la sua posizione di leadership sul mercato globale.

TAILG ha recentemente annunciato il conseguimento del record mondiale per il più lungo viaggio in scooter elettrico, durato 94 giorni su 31.516 chilometri (19.583,6 miglia). Grazie a una partnership strategica con un’azienda del Ghana specializzata in sistemi di sostituzione delle batterie, sta per introdurre una moto elettrica chiamata ‘Jidi’, con l’obiettivo di ridurre i costi di guida del 30%.

Posizionandosi nella fascia medio-alta, TLG ha progettato una gamma di veicoli a due ruote all’avanguardia, adattata alle sfumature regionali, alle preferenze dei motociclisti e ai diversi dati demografici del mercato. Queste offerte mirano a fornire ai motociclisti europei un’esperienza migliore, a basse emissioni ed eco-compatibile, negli spostamenti a breve distanza. L’intera gamma sarà presentata a EICMA.

In qualità di trendsetter mondiale nel settore delle due ruote, è fondamentale che TAILG presenti il suo nuovo marchio TLG a EICMA. Il mercato internazionale ha registrato una crescita esponenziale negli ultimi anni, soprattutto in Europa, guidata da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi. Cogliendo il momento favorevole, TAILG ha scelto di inaugurare il nuovo flagship store europeo del marchio in Svizzera, un punto di riferimento per molti dei marchi più prestigiosi al mondo. La mossa mira a gettare le fondamenta di una solida presenza per il nuovo marchio in Europa, sottolineando il vasto potenziale di mercato del continente e aprendo la strada all’espansione tramite un canale accelerato.

Il flagship store di 400 metri quadrati, una volta completato, sarà la principale sede europea in cui gli appassionati potranno interagire direttamente con i prodotti TLG appena lanciati. “Invitiamo chiunque sia interessato alla mobilità a due ruote a unirsi a noi presso lo stand o in negozio, e a lasciarsi affascinare dal nostro marchio moderno, giovane e tecnologico”, ha dichiarato Li Kunfeng, Vice Presidente delle attività estere di TAILG.

Informazioni su CODA

Fondata a Shenzhen in Cina nel 2004, CODA è una società tecnologica globale che integra ricerca e sviluppo, produzione, vendite, condivisione, ricarica e sostituzione di batterie di veicoli elettrici, e altri servizi dell’intera catena del settore. CODA possiede oltre 1.000 brevetti nazionali, gestisce nove basi di produzione in Cina e ha una capacità di produzione annuale di oltre 12 milioni di veicoli. Dispone inoltre di oltre 30.000 experience store finali ed esporta in oltre 90 Paesi e regioni in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.tailg.com/

