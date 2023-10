Incontri letterari con l’Armenia

Per aiutare a comprendere la straordinaria ricchezza di una cultura che oggi, nuovamente, sta correndo il pericolo di essere cancellata nella sua terra d’origine tra silenzi complici e ingiustificati, il Settore Cultura insieme a Associazione Italia Armenia, Casa di Cristallo Associazione di ricerca letteraria e Ministry of Education, Science, Culture and Sports of the Republic of Armenia propongono una serie di incontri al Museo Eremitani, introdotti da Francesca Veronese, Direttrice dei Musei Civici di Padova.

Museo Eremitani, piazza Eremitani 8

Sala del Romanino ore 18:00

18 ottobre

“Saqo’ del Lorì“ di Hovhannes Tumanyan



Ed. Actual Art – Yerevan 2023

Sona Haroutyunian ne discute con il traduttore Pierpaolo Faggi

con il Patrocinio del Ministero dell’Istruzione, la Scienza, la Cultura e lo Sport Repubblica di Armenia

15 novembre

Splendore dei canti popolari armeni

Antonia Arslan

13 dicembre

La scrittrice Diana Hambardzumyan: una voce dell’Armenia indipendente

Sona Haroutyunian

Info

tel.049 8204572

