Visita guidata all’azienda Nonno Andrea, venerdì 27 ottobre

Nell’ambito delle iniziative del PID, Punto Impresa Digitale, realizzate in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, Coldiretti Impresa Verde Padova organizza la visita guidata presso l’azienda agricola Nonno Andrea e al villaggio di zucche.

La visita viene proposta per far conoscere ai soci una realtà veneta, un’azienda agricola multifunzionale, all’avanguardia per l’innovazione, attività di social media e attenzione alla sostenibilità.

La visita è prevista venerdì 27 ottobre con partenza alle ore 8 in bus dalla Sede Provinciale di Coldiretti Padova. E’ prevista la visita guidata dell’azienda, successivamente sarà possibile visitare in autonomia il villaggio delle zucche.

Bus e visita : gratuiti

Rientro a Padova nel primo pomeriggio.

(Coldiretti Padova)