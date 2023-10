Roma, 9 ott. (Adnkronos) – “In occasione del sessantesimo anniversario ricordiamo con commozione la tragedia del Vajont, una ferita profonda e mai rimarginata. È doveroso impegnarsi per la sicurezza e la prevenzione dei disastri e contro il dissesto idrogeologico del nostro territorio affinché tali tragedie non si ripetano più in futuro. Ai familiari delle tante, troppe vittime di quella notte, rinnovo la mia sincera vicinanza”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

