TORNA LA CENA AMICA CON IL GALÀ D’AUTUNNO

L’appuntamento il 25 ottobre a Vittorio Veneto presso l’agriturismo Moro Barel.

E’ l’ora di Cena Amica, Galà d’autunno! Coldiretti Treviso e Terranostra, in collaborazione con Camera di Commercio di Treviso e Belluno, portano a tavola le quattro stagioni grazie alla nuova rassegna enogastronomica chiamata Cena Amica che vede protagonisti gli agriturismi e gli agricoltori di Campagna Amica oltre a tutte le produzioni tipiche locali stagionali prodotte dalle aziende agricole associate all’organizzazione più rappresentativa del mondo agricolo. L’appuntamento autunnale è il quarto.

Il Galà d’autunno di Cena Amica si terrà mercoledì 25 ottobre presso l’Agriturismo Moro Barel di Confin di Vittorio Veneto e come detto vedrà come protagonisti i prodotti tipici di questa stagione. Il menù della serata proporrà piatti della tradizione stagionali:

Aperitivo: Fagottino di Sfoglia con Petto d’Oca affumicato e Radicchio Crostino con Patè di Fegato d’Oca e Fichi Caramellati, Focaccia con Soracosta, Crostino con Lardo Speziato e Miele, Muset con Maionese al Cren su Polenta. Antipasti: Zucca in Saor con Soppressa, Oca in Agrodolce con Funghi Chiodini e Polenta. Primo: Pasta e Fagioli. Secondi e contorni: Ossocollo allo Spiedo con Patate, Oca in Onto con Polenta e Radicchio Precoce con i Ciccioli. Dolci: Torta di Mele con Crema alla Vaniglia e Spolverata di Cannella Biscotto di Castagne. Selezione di Vini del Territorio in abbinamento alle portate.

“Cena Amica nasce proprio dall’idea di dar voce agli Agrichef-cuochi contadini ed ai produttori del cibo che andremo a degustare. E’ una bellissima novità che è conseguenza del fatto che i tempi sono maturi per i nostri agriturismi, vere aziende agricole capaci di esprimere a tavola i saperi ed i sapori della Marca trevigiana, valorizzando l’origine e la stagionalità dei loro prodotti come fanno tutte le aziende agricole di Campagna Amica – sottolineano in coro Giorgio Polegato e Loris De Miranda, rispettivamente presidente di Coldiretti Treviso e Terranostra Treviso – I nostri agrituristi continuano a crescere e formarsi nell’accoglienza, ma anche in cucina. A tal proposito possiamo vantare i nostri Cuochi contadini certificati da dei corsi abilitanti e qualificanti”.

Per prenotare la cena basta contattare l’agriturismo. Info sulla pagina Facebook di Coldiretti.

Locandina_Cene Amiche_25ottobre2023_bassa

(Coldiretti Padova)