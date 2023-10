Torino, infortunio per Soppy

Tegola importarte per Juric: il comunicato

Roma, 4 ott. – Alla prima da titolare contro, Brandon Soppy ha rimediato un infortunio muscolare.

Una brutta tegola per Juric, . L’esterno ex Atalanta starà fuori almeno un mese e mezzo avendo rimediato una lesione di secondo grado ai muscoli della coscia sinistra.

Questo il comunicato del club: “Gli accertamenti strumentali cui è stato sottoposto Brandon Soppy, uscito anzitempo lunedì sera nella partita contro il Verona, hanno evidenziato una lesione di II grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. La prognosi verrà determinata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio”.

C’è la concreta possibilità che possa rivedersi all’opera soltanto dopo la sosta del campionato di novembre, prevista per il week-end del 19 novembre. Salterà dunque Juventus, Inter, Lecce, Sassuolo e Monza e proverà a rientrare per Bologna-Torino del 27 novembre. con Vojvoda a sua volta non al meglio ma sulla via del recupero.

Fantacalcio.it per Adnkronos

