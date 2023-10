MARCO DE ZOTTI ENTRA NELLA SQUADRA NAZIONALE DEI GIOVANI AGRICOLTORI

Un Veneto tra gli otto rappresentanti regionali del comitato esecutivo

La delegazione dei giovani agricoltori veneti ha partecipato all’assemblea nazionale convocata per procedere all’elezione del nuovo presidente del movimento giovanile. A prendere le redini degli under 35 di Coldiretti è il calabrese Enrico Parisi, 31 anni, di Rossano Calabro in provincia di Cosenza titolare di un’azienda di famiglia dove coltiva ulivi e produce olio di oliva biologico. Nella squadra dell’esecutivo entra il veneto Marco De Zotti, frutticoltore trevigiano e delegato regionale, forte di un gruppo coeso impegnato in un programma progettuale dedicato a dare impulso alle imprese condotte dagli under 35 che in campagna trovano l’ambiente ideale per intraprendere le proprie scelte professionali e di vita. “Il Veneto guadagna un ulteriore posto di rappresentanza ai vertici nazionali – sottolinea Carlo Salvan presidente della federazione regionale complimentandosi per la nomina. A ridosso della prossima stagione produttiva – annuncia Salvan – Coldiretti Veneto ha promosso sul territorio degli incontri tecnici per approfondire e meglio comprendere gli ambiti applicativi delle nuove regole introdotte dalla Politica Agricola Comunitaria che devono vedere proprio le nuove generazioni protagoniste di un modello di sviluppo sostenibile e di una cultura d’impresa moderna e competitiva. In questa direzione vanno anche le opportunità offerte dai bandi del Complemento di Sviluppo Rurale con le novità per l’accesso ai finanziamenti europei per il primo insediamento”. “Anche questo strumento – ricorda De Zotti – ha contribuito a far crescere le imprese agricole di nuova generazione in contro tendenza rispetto agli altri settori che segnano valori negativi. In cinque anni sono 3500 domande presentate. Chi ricorre a queste risorse, investendo comunque i propri risparmi, ha un diploma oppure una laurea e pur rispettando l’indirizzo agronomico tradizionale apporta tecnologia e innovazione abbinando al percorso imprenditoriale passioni ed attitudini personali. L’agricoltura si conferma così un settore dinamico che si interfaccia con le esigenze dei cittadini consumatori, per la difesa del suolo e la produzione di cibo sano”.

(Coldiretti Padova)