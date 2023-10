Este: Qualità dell’aria: per il contrasto alle micropolveri Ferrara adotta limitazioni per i veicoli più inquinanti e le fonti di riscaldamento

Home Notizie Qualità dell’aria: per il contrasto alle micropolveri Ferrara adotta limitazioni per i veicoli più inquinanti e le fonti di riscaldamento

Per migliorare la qualità dell’aria e contrastare la presenza di micropolveri, Ferrara torna a mettere in campo le limitazioni per i veicoli più inquinanti e per una serie di fonti di riscaldamento.

Da domenica 1 ottobre 2023 a martedì 30 aprile 2024, tranne il periodo dal 16 dicembre 2023 al 07 gennaio 2024, saranno infatti nuovamente in vigore i provvedimenti annuali, adottati su base regionale, per la riduzione dell’inquinamento atmosferico, secondo le modalità già previste dal TTZ Provinciale.

Il Comune di Este, in conformità con quanto definito annualmente dal Tavolo Tecnico Zonale per i Comuni fuori dall“Agglomerato di Padova”, ha adottato i provvedimenti necessari per il contenimento dell’inquinamento mediante ordinanze di limitazione della circolazione stradale ed ordinanze dirette a regolare l’uso degli impianti di riscaldamento e quelli alimentati a biomassa, fissando anche i limiti di temperatura massima degli ambienti in base alla loro utilizzazione.

Per il periodo autunno – inverno 2023/2024 sono stati emessi, a seguito dell’approvazione con Delibera di Giunta comunale n. 166 del 13.09.2023, i provvedimenti per contrastare l’inquinamento atmosferico e le Ordinanze n. 110 del 21.09.2023 e n. 113 del 26.09.2023 sono visionabile e scaricabili a fondo pagina in allegato.

In base alle nuove ordinanze adottate dal Sindaco di Este per contenere le emissioni inquinanti, torna in vigore sempre dal primo di ottobre 2023 al trenta di aprile 2024, oltre alle restrizioni e divieti della circolazione stradale, il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore a 3 stelle, l’installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva non inferiore alla classe 4 stelle, abbassamento della temperartura negli immobili civili, oltre al divieto di abbruciamenti di residui vegetali.

Le Ordinanze sono state redatte sulla base delle indicazioni contenute nell’Accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano (sottoscritto nel 2017).

Tali provvedimenti sono strutturati su“livelli di allerta”, da verde, arancio a rosso, in funzione della qualità dell’aria, secondo un meccanismo di attivazione legato ai superamenti del valore limite giornaliero di legge per il PM 10 ed alle previsioni meteo che verranno comunicate direttamente dall’Arpav.

L’attuale livello di allerta è quello verde che prevede il divieto di circolazione, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, per i veicoli alimentati a benzina, per trasporto persone e merci, di categoria EURO 0 e EURO 1 oltre a quelli alimentati a gasolio categoria EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 e ai ciclomotori e motoveicoli “Categoria L” EURO 0.

Nel caso di superamento del valore limite giornaliero di PM10 di 50 microgrammi per metro cubo per 4 giorni consecutivi, scatterà il livello successivo arancio e, dopo 10 giorni consecutivi di superamento, quello rosso , che prevede ulteriori limitazioni anche nei giorni festivi compresi.

Sul sito istituzionale del Comune di Este e sugli altri canali a disposizione verranno fornite puntuali informazioni circa il livello di allerta raggiunto e, non incorrere in sanzioni e penalità, la cittadinanza è invitata ad un scrupoloso rispetto delle ordinanze disponibili per il download in calce a questa pagina.

Per ulteriori informazioni sulla qualità dell’aria è possibile consultare il sito dell’ARPAV

