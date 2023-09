A Gaiole in Chianti nasce la ‘Casa Eroica’, e domenica la gara in diretta Rai

Roma, 28 set. A Gaiole in Chianti il rito ultraventennale dell’Eroica sta per iniziare: sabato e domenica oltre 9.000 di ciclisti in arrivo da tutto il mondo pedaleranno sulle strade bianche della provincia di Siena. Ma domani, venerdì 29 settembre, il programma prevede molti appuntamenti: alle ore 11.00 alle ex cantine Ricasoli nascerà “Casa Eroica”, iniziativa promossa dal Comune di Gaiole in Chianti e realizzata da Opera Laboratori ed Eroica. Lo fa sapere l’organizzazione della corsa su bici vintage, ricordando anche che domenica 1 ottobre la giornata verrà trasmessa dalle ore 9.00 alle ore 9.40 su Rai3 e dalle ore 9.40 alle ore 12.00 su Raisport.

“Si tratta di uno spazio espositivo multimediale, aperto tutto l’anno, che renderà il visitatore protagonista di un’avventura davvero speciale. Non mancheranno le biciclette ad iniziare dalla numero uno in assoluto, la bicicletta di Luciano Berruti, icona de L’Eroica in Italia e nel mondo. Nel pomeriggio è in programma la Pedalata del Ciclo Club Eroica hosted by Santini, quindi la mini Eroica – Luciano Berruti, per bambini, il Concorso Barba e Baffi, il Concorso d’Eleganza e due incontri interessantissimi, il primo tra una campionessa di ieri (Maria Cressari) ed una campionessa d’oggi (Anna Trevisi), l’altro con Beppe Saronni, idolo degli appassionato di ciclismo degli anni ‘80. Per trovarli basta individuare lo stand Colnago al villaggio”.

