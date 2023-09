Juventus, Allegri: “Da valutare Chiesa e Vlahovic, titolare Szczesny”

Le parole dell’allenatore dei bianconeri in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Lecce

Roma, 25 set. – La Juventus Alla vigilia dell’incontro mister Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa. Vi riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni del tecnico dei bianconeri: “Domani va giocata la gara necessaria per tornare alla vittoria e cancellare la brutta sconfitta con il Sassuolo. Adesso pensiamo al Lecce, che è l’unica imbattuta insieme all’Inter. Gatti deve restare sereno, gli errori capitano, Szczesny è il portiere titolare e giocherà domani. Abbiamo un problemino con Kean per il riacutizzarsi di un problema alla tibia.

Siamo la Juventus e c’è l’obbligo di ottenere sempre il massimo. C’è pressione e senso di responsabilità, sono le cose con cui convivere ma sono anche le cose più belle per un calciatore. Su questo continuiamo il nostro percorso, con uno sguardo al futuro.

Yildiz ha fatto un bellissimo gol con la Next Gen, sono contento per questo e per la loro vittoria. Rugani e Milik stanno bene entrambi, devo valutare Chiesa e Vlahovic, uno dei due potrebbe partire dalla panchina. Chiesa è molto presente nella partita, sono contento e può ancora migliorare. Ma sabato ha speso molto, devo valutare, domani i cambi faranno la differenza”.

Fantacalcio.it per Adnkronos

(Adnkronos)