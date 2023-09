Ucraina, Zelensky “La visita a Washington è stata molto importante”

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Quella a Washington è stata una visita molto importante”. Lo ha scritto in un post su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha parlato di “un nuovo pacchetto di aiuti militari” e di “un accordo a lungo termine sulla produzione congiunta per la difesa. Questo passo storico creerà nuova base industriale e posti di lavoro per entrambe le nostre nazioni”. “La trasparenza – aggiunge – è la priorità nelle nostre relazioni con gli Stati Uniti. Ringrazio il presidente Joe Biden, entrambi i partiti, le camere del Congresso degli Stati Uniti e l’intero popolo americano per il loro incrollabile sostegno”.

