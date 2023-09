IX EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO SPORTIVO “MEMO GEREMIA”, ORGANIZZATO DALL’ASCOM CONFCOMMERCIO DI PADOVA: SCELTI I 12 SEMIFINALISTI. TRE SONO IN CONCORSO PER LA LETTERATURA SPORTIVA PER I RAGAZZI

La serata di gala per la consegna del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia”, organizzato dall’Ascom Confcommercio di Padova e giunto alla sua 9^ Edizione, è in programma il prossimo 25 ottobre, alle 19, nella Sala dei Giganti al Liviano.

In attesa che dalla giuria, presieduta dall’olimpionico Rossano Galtarossa, vengano decisi il premio “Memo Geremia”, i tre premi a latere (”dei Librai Ali Confcommercio”, “del Coni” e “dei Ragazzi”) e vengano definiti gli altri riconoscimenti che tradizionalmente compongono il corollario del premio, ecco che tra i 60 titoli in gara, la stessa giuria ha selezionato i 12 semifinalisti candidati al premio:

Per quanto riguarda il concorso principale, questi sono i semifinalisti, in rigoroso ordine alfabetico:

Luigi Busà: La forza e il controllo – Longanesi;

Osvaldo Casanova – Gino Cervi – Gianni Sacco: Calciorama – Hoepli;

Luca Gregorio – Riccardo Magrini: Vicini alle nuvole – Hoepli;

Pippo Inzaghi: Il momento giusto – Cairo Editore;

Giorgio Minisini: Il maschio – Sperling & Kupfer;

Luigi Potacqui: Settimo cielo, il romanzo del numero 7 – Sonzogno;

Sara Simeoni: Una vita in alto – Rai Libri;

Rachele Somaschini: Correre per un respiro – Baldini+Castoldi;

Zdenek Zeman: La bellezza non ha prezzo – Rizzoli Libri.



Per quanto attiene invece alla letteratura sportiva per ragazzi, i tre semifinalisti sono:

Fausto Desalu – Francesco Ceniti: Veloce come il vento – Baldini+Castoldi;

Anna Torretta: Dal tetto di casa vedo il mondo – Corbaccio;

Silvia Vecchini: Mille briciole di luce – Editrice il Castoro.

La nona edizione del premio ha avuto un momento solenne di presentazione, la settimana scorsa, presso il Consiglio Regionale del Veneto, alla presenza del presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti.

“Anche per questa edizione – spiegano all’Ascom Confcommercio – il lavoro della giuria non è stato facile. Per definire la “griglia” dei partecipanti alla fase finale in non pochi casi è stato chiesto ai giudici di aumentare i numeri delle letture toccando, in alcuni casi, anche 10 valutazioni”.

Notorio, in questo senso, come il premio chieda ai giudici (sportivi, giornalisti, imprenditori, ecc.) letture attente e puntigliose accompagnate da schede di valutazione.

Nei prossimi giorni i giudici si riuniranno un’ultima volta per definire i vincitori che saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Moroni.

PADOVA 20 settembre 2023

(Ascom Padova)