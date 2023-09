Esplorate la “Torre sul Fiume Giallo”; una popolare meta turistica alla foce del Fiume Giallo

BINZHOU, Cina, 22 settembre 2023 /PRNewswire/ — L’Ufficio stampa del Governo municipale di Binzhou ha annunciato che, il 20 settembre, il team del “Viaggio mediatico lungo la Via della seta e il Fiume Giallo” ha visitato la Torre sul Fiume Giallo a Binzhou, nella provincia di Shandong. La torre è ubicata nella pittoresca area panoramica con vedute del lago di Puhu a Binzhou. L’edificio eretto in stile torre è un sito di interesse turistico che ospita una mostra dedicata alla cultura del Fiume Giallo e una sala espositiva in cui si possono ammirare e acquistare dipinti e opere calligrafiche. Questa opera architettonica è una delle attrazioni turistiche più visitate di Binzhou, se non addirittura dell’area della foce a delta del Fiume Giallo.

Nell’area panoramica del Fiume Giallo i visitatori potranno esplorare i molteplici aspetti della cultura unica del Fiume Giallo a Binzhou, nonché scoprire la storia della prospera città sorta sulle rive del fiume. Dalla cima della Torre sul Fiume Giallo, si ha accesso a spettacolari vedute del Fiume Giallo e del magnifico paesaggio dell’area urbana, col fiume che scorre a sud e la città che si estende a nord.

L’allestimento della sala espositiva nella torre è ispirato dalla cultura del Fiume Giallo a Binzhou e verte sul tema “Una perla del Fiume Giallo e una città di saggezza e intelletto”. La sala propone vari tipi di opere interattive ed esposizioni tecnologicamente avanzate con un insieme di effetti sonori, luce ed elettrici. Ciascun piano della torre è dedicato a un tema diverso, che illustra la storia, la geografia, la cultura e le usanze popolari del Bacino del Fiume Giallo a Binzhou attraverso esibizioni ricche e complesse, esperienze interattive e simulazioni.

