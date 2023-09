Cisco annuncia l’intenzione di acquisire Splunk, per aiutare le aziende ad essere più sicure e resilienti in un mondo potenziato dall’Intelligenza Artificiale

•Insieme, Cisco e Splunk potranno portare le aziende dalla modalità di identificazione e risposta a quella di previsione e prevenzione delle minacce

•Cisco e Splunk diventeranno una delle più grandi aziende di software al mondo e l’acquisizione accelererà la trasformazione del business di Cisco verso un modello maggiormente basato su ricavi ricorrenti

•Si prevede un flusso di cassa favorevole e un incremento del margine lordo nel primo anno fiscale successivo alla chiusura e un incremento dell’utile per azione non-GAAP nel secondo anno. L’acquisizione accelererà la crescita dei ricavi e la crescita del margine lordo

•Si uniscono due aziende “Great Places to Work” con valori e culture simili e team di talento

•L’unione di queste due aziende, leader nell’innovazione, permetterà loro di guidare i mercati della sicurezza e dell’observability nell’era dell’Intelligenza Artificiale.

San Jose and San Francisco, Calif., September 21, 2023 — Cisco (NASDAQ: CSCO) e Splunk (NASDAQ: SPLK), leader nella cybersecurity e observability, hanno annunciato oggi un accordo definitivo secondo il quale Cisco intende acquisire Splunk per un valore di $157 per azione, che rappresentano circa $28 miliardi di dollari in equity. Al completamento dell’acquisizione, Gary Steele, Presidente e CEO di Splunk entrerà nell’Executive Leadership Team di Cisco, riportando direttamente a Chuck Robbins, Chair e CEO di Cisco.

L’acquisizione testimonia la capacità di Splunk di aiutare le aziende a migliorare la loro resilienza digitale e accelererà la strategia di Cisco che mira a connettere tutto in modo sicuro per rendere ogni cosa possibile. L’unione di questi due leader riconosciuti nel campo dell’intelligenza artificiale, della sicurezza e dell’osservabilità contribuirà a rendere le organizzazioni più sicure e resilienti.

“Siamo entusiasti di poter unire le forze di Cisco e Splunk. La combinazione delle nostre competenze guiderà la prossima generazione di soluzioni di sicurezza e osservabilità abilitate dall’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Chuck Robbins, Chair e CEO di Cisco. “Passando dalla modalità di rilevamento e risposta a quella di previsione e prevenzione delle minacce contribuiremo a rendere le organizzazioni di tutte le dimensioni più sicure e resilienti”.

“L’unione con Cisco rappresenta una nuova tappa del percorso di crescita di Splunk, ed accelera la realizzazione della nostra missione che ci vede impegnati ad aiutare le aziende a diventare più resilienti, consentendoci di produrre al contempo un grande valore per i nostri investitori”, ha dichiarato Gary Steele, Presidente e CEO di Splunk.

“Insieme, le due aziende saranno leader nel mercato security e observability che utilizza la potenza dei dati e dell’intelligenza artificiale per offrire soluzioni straordinarie e trasformare l’industria. Siamo entusiasti di unire le forze con un partner di lunga data e di fiducia che condivide la nostra passione per l’innovazione e l’esperienza del cliente e ci aspettiamo che la comunità di dipendenti Splunk possa beneficiare di opportunità ancora maggiori grazie all’unione di due organizzazioni rispettate e motivate”, ha aggiunto Steele.

