Roborock S8, S7 Max Ultra e Dyad Pro tra gli elettrodomestici più venduti per la pulizia della casa

La presenza dei robot nelle nostre case nel settore delle pulizie domestiche sta diventando sempre più significativa. Roborock si sta confermando leader di settore grazie ai continui aggiornamenti e potenziamenti dei suoi prodotti. Il fondatore e Presidente Jing Chang ha recentemente affermato che Roborock pone i bisogni dei consumatori al primo posto e la filosofia di innovazione dell’azienda sviluppa soluzioni che rendono centrali la soddisfazione e il tempo dell’utente finale. La Serie S8 ha evidenziato ottime prestazioni nella capacità di aspirazione ma soprattutto nella gestione degli intasamenti dovuti alla presenza di capelli e nella gestione di autopulizia del contenitore della polvere e del panno. L’innovativo design DuoRoller Brush con due spazzole rotanti in direzioni opposte ha aumentato del 30% la capacità di rimozione dei capelli che combinata con la potente aspirazione di 6000Pa ha più che raddoppiato la capacità di pulizia

Dal momento attuale fino al 22 settembre, utilizzando il codice SUPER DEAL CODE $300-$25: GKB23SS25, si potrà ottenere a questo link Roborock S8 a soli €524 e si riceveranno 52 accessori del valore di €130. Il totale del pacchetto, tra aspirapolvere e accessori, è di €394. L’S8 vanta una potenza di aspirazione di 6,000 Pa e spazzole in gomma fluttuanti che eliminano la polvere in profondità. Con una batteria da 5200mAh, può funzionare per 180 minuti con una sola carica. ll Roborock S7 Max Ultra si presenta come un’eccellente opzione per coloro che cercano un robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one di alto livello. Con il suo formidabile potere di pulizia, un’ampia varietà di funzioni questo robot si propone come una soluzione all’avanguardia per la pulizia del pavimento degli ambienti domestici. Dotato dell’esclusivo sistema di pulizia vibrante VibraRise di Roborock, l’S7 Max Ultra è in grado di sfregare i pavimenti con 3.000 vibrazioni ultrasoniche al minuto, applicando al contempo una pressione aggiuntiva di circa 600g. Roborock S7 MAX Ultra: Uno dei robot aspirapolvere più venduti

Durante il periodo promozionale, con il codice SUPER DEAL CODE $300-$25: GKB23SS25 si potrà acquistare a questo link il Roborock S7 MAX Ultra a soli €924, con inclusi 52 accessori del valore di €138. In totale, potrai portarti a casa il S7 MAX Ultra e gli accessori a soli €786! L’S7 MAX Ultra pulisce autonomamente e si autopulisce alla base, garantendo sempre un’efficienza ottimale. Grazie al codice promozionale $300-$25: GKB23SS25, si potrà ottenere a questo link il Roborock Dyad Pro disponibile a €324, con 10 accessori inclusi del valore di €133. Il totale dell’offerta è di €191! Il Dyad Pro è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente, con una potenza di aspirazione di 17,000Pa. Dopo la pulizia, il Dyad Pro si pulisce autonomamente e asciuga le spazzole con aria calda. È possibile visitare il sito ufficiale di Roborock per maggiori dettagli.