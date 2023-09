Este: “Lord Byron a Villa Byron”. Convegno letterario a Este, 30 settembre 2023

Home Notizie “Lord Byron a Villa Byron”. Convegno letterario a Este, 30 settembre 2023

Dopo i convegni dedicati a Mary e Percy B. Shelley in anni precedenti, l’Associazione culturale Villa Dolfin Boldù di Este quest’anno presenta un convegno dedicato alla figura letteraria di Lord Byron: sabato 30 settembre, ore 17.00, nel giardino ottocentesco di Villa Byron.

Ingresso libero (In caso di maltempo: Teatro dei Filodrammatici)

Con il patrocinio della Regione del Veneto e il contributo del Comune di Este – Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica.

Relatore principale il Professor Gregory Dowling dell’Università di Venezia, esperto del poeta: “Malinconica gaiezza”. Lord Byron a Venezia.

Relatrice la Professoressa Mariateresa Bertoletti: L’eroe byroniano.

Brani musicali eseguiti al pianoforte del Maestro Fabrizio Malaman.

Letture teatrali dalle opere di Byron con Riccardo DeSanti e Riccardo Pasin

Proiezioni di immagini e quadri d’epoca.

Presentazione e conduzione di Viviana Larcati

Lord Byron: l’enfant terrible dell’800. Poche persone sono riuscite a fare della propria vita un’autentica leggenda come lui.

Personaggio seducente ed affascinante, scandaloso e provocatorio, evoca il mito romantico per eccellenza: ribelle, eccentrico, vitalistico, coraggioso, innamorato dell’amore e dei viaggi.

Grande scrittore e poeta, ancor oggi è sentito come “cittadino del mondo”. La sua voce è quella del mondo moderno disilluso, del disagio esistenziale dell’uomo.

La personalità di Lord Byron è estremamente complessa ed articolata e si rivela nella sua opera completa che alterna il serio al comico, il familiare al sentimentale, il tenebroso all’ameno, il sarcastico al patetico, l’arguzia al sublime.

“So che tutto è contro di me, poeti arrabbiati e pregiudizi; ma se una poesia è poesia, supererà questi ostacoli; se no, merita il suo destino.” (G. Byron 1811)

Infotel: Associazione culturale Villa Dolfin Boldù 338 4569363

