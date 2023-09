Este: Donna SiCura di sè – ottobre rosa 2023

Home Notizie Donna SiCura di sè – ottobre rosa 2023

Tornano anche quest’anno gli eventi dell’ottobre rosa, per la prevenzione del tumore al seno, con “Donna SiCura di sé”, a cura dell’Associazione Riprogettare la Vita.

In particolare, si evidenziano gli eventi che si svolgeranno presso la Città di Este:

domenica 1° ottobre 2023 – Camminata in Rosa

camminata non competitiva di 5/10 km tra le vie della Città in collaborazione con l’Associazione Corri Este. In caso di maltempo la camminata sarà rinviata al giorno 8 ottobre.

Programma:

Partenza libera dalle ore 9.00 presso i Giardini all’Italiana (Giardini del Castello)

Prevendite entro il 23 settembre presso i negozi Sandra Storica Moda, Bottega Verde e SporTime.

Iscsizioni presso il gazebo dedicato, la mattina dell’evento

Quota iscrizione: 5 euro con gadget, 10 euto con t-shirt

venerdì 13 ottobre – Corri ancora la tua vita!

Sala Nassiriya, ore 20.45

Pazienti e medici che fanno squadra contro il tumore al seno, prima in corsia e poi sempre insieme, per le strade delle più importanti città del mondo, per portare un messaggio di speranza e un aiuto concreto alla ricerca della cura della malattia.

Testimonianza: Sig.ra Sandra Callegarin

Presidentezza e socia fondatrice Ryla Onlus (Run Your Life Again)

Relatrice: Dott.ssa Stefania Zovato

Direttore unità dipartimentale tumori ereditari IOV

venerdì 20 ottobre – Lo sguardo dell’ammalato: come la malattia cambia orizzonti & Il mondo delle cure palliative

Patronato SS. Redentore – Sala Don Angelo Pelà – ore 20.45

Lo sguardo dell’ammalato: come la malattia cambia orizzonti a cura della Dott.ssa Elena Licci Tidei, assistente spirituale e formatrice

Il mondo delle cure palliative a cura del Dott. Umberto Costantini, medico esperto in cure palliative

locandina camminata in rosa 2023

Allegato 4.68 MB formato jpg

Scarica

Condividi su:

(Comune di Este)