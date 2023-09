Este: Bilancio Partecipato 2023-2024

Home Notizie Bilancio Partecipato 2023-2024

Il bilancio partecipato è uno strumento attraverso il quale è possibile promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali e, in particolare, alla previsione di spesa ed agli investimenti pianificati dall’Amministrazione, proponendo progetti a beneficio di tutta la città. Questo permette alla comunità di interagire e dialogare con la Pubblica Amministrazione ed è un modo diretto di rappresentare le reali necessità della cittadinanza.

Come nell’edizione 2022-2023, i cittadini potranno presentare proposte di progetti per i loro quartieri di residenza. In allegato sono disponibili i moduli da compilare per presentare le proposte.

Sarà valida la presentazione tramite formazioni sociali, enti del terzo settore o altre realtà aggregative collegate alla frazione/località. Un progetto non presentato attraverso enti del terzo settore o altre formazioni sociali dev’essere sottoscritto da almeno 20 cittadini residenti nella frazione/località.

Sarà possibile presentare i progetti proposti dal 1° ottobre al 13 ottobre 2023, presso l’Ufficio Protocollo, oppure online tramite lo Sportello Telematico.

In seguito, Amministrazione e gli uffici valuteranno la fattibilità delle proposte. Quelle ritenute idonee torneranno nei quartieri, ai voti. I cittadini potranno votare per la località di residenza, scegliendo una sola proposta.

