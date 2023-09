ROMA (ITALPRESS) – Paul Pogba, sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping perchè trovato positivo al testosterone in un controllo antidoping effettuato dopo Udinese-Juventus dello scorso 20 agosto, ha formalizzato la richiesta delle controanalisi. L’esame sul campione B dell’urina del calciatore della Juventus sarà effettuato il 20 settembre.

– foto Image –

(ITALPRESS).