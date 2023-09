Immigrazione, Renzi “L’Ue sbaglia ma il governo italiano non si isoli”

ROMA (ITALPRESS) – “Il mondo corre, l’India va sulla Luna e l’Ue non riesce ad andare a Lampedusa? E’ inaccettabile il rifiuto dell’Europa a gestire insieme il problema dell’immigrazione”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, ospite di “Ping pong”, su Rai Radio1. “L’Europa – prosegue – deve totalmente cambiare, non soltanto sull’immigrazione, penso alle politiche economiche, alle politiche di ricerca, però per farlo bisogna che il nostro governo sia più sensibile a fare accordi in Europa, perchè se rimani isolato il conto lo pagano i tuoi cittadini”.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).