IL PRESIDENTE NAZIONALE DI COLDIRETTI, ETTORE PRANDINI, NELLA MARCA TREVIGIANA: TALK CON IL PRESIDENTE LUCA ZAIA

Appuntamento domani alle ore 18.00 in Villa Molon a Salgareda sul tema “Veneto motore dell’agricoltura italiana, le sfide per il futuro”.

L’Assemblea di Coldiretti Veneto per l’elezione del nuovo presidente regionale si svolgerà nel pomeriggio di domani, venerdì 15 settembre 2023, in Villa Molon a Salgareda (TV). Alle ore 18.00 il neo Presidente eletto aprirà la fase pubblica con il convegno dal titolo “Veneto motore dell’agricoltura italiana, le sfide per il futuro” moderato dalla giornalista Gaia Padovan e che vedrà la partecipazione del Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e del Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia impegnati in un confronto sui temi di attualità e sulle prospettive dell’agricoltura veneta nello scenario nazionale.

Di fronte agli agricoltori provenienti dalle campagne di tutte le province, oltre ai movimenti dei giovani, delle donne e dei pensionati, alla presenza delle autorità politiche locali, regionali e nazionali, l’evento sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione dell’agroalimentare veneto e italiano tra cambiamento climatico e nuovi mercati, sui rapporti con l’Unione Europea e lo scenario internazionale, sullo stato di attuazione del Pnrr e le nuove minacce al Made in Italy a tavola, dal cibo sintetico alle etichette a semaforo. Ingresso su invito