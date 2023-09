Azzurri in salita, Volandri “Non ho rimpianti, capire e ripartire”

ROMA (ITALPRESS) – “Innanzitutto voglio fare i complimenti al Canada che ha vinto con pieno merito. E poi voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto. Bisogna analizzare questa sconfitta a mente fredda. Se facessimo finta di nulla sarebbe sbagliato ma dobbiamo cercare di capire e ripartire. Perchè abbiamo ancora due sfide importanti da affrontare”. Il capitano azzurro Filippo Volandri commenta così la sconfitta per 3-0 dell’Italia in Coppa Davis contro il Canada. “Non ho rimpianti – ha aggiunto Volandri – i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Puntavamo a vincere tutti e tre i match ed invece li abbiamo persi tutti. Sapevamo che i canadesi quando giocano in casa o giocano per la nazionale sanno performare”. Domani per la Nazionale del ct Volandri c’è il Cile, da battere per conservare una chance di qualificazione.

– foto LivePhotoSport –

