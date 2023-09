Punto Impresa Digitale PID 2023 negli sportelli di Coldiretti Impresa Verde Padova

Le iniziative dello Sportello PiD, incontri e webinar, clicca sui link per le informazioni:

Anche nell’anno 2023 Coldiretti – Impresa Verde Padova ha ripreso le attività di sportello PID, Punto Impresa Digitale, in tutte le sedi territoriali nell’ambito del progetto della Camera di Commercio di Padova per diffondere la cultura e la pratica digitale fra le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici e aiutarle a comprendere, e migliorare il proprio grado di maturità digitale.

Sono in programma attività di consulenza dedicata alle tematiche connesse all’innovazione digitale nelle imprese con un percorso dedicato ai principali aspetti legati all’impiego di soluzioni digitali per migliorare l’attività aziendale, l’uso di applicazioni e piattaforme on line che permettono agli imprenditori di aumentare le proprie competenze in ambito digitale e rendere più agevole le operazioni aziendali.

L’azione del Pid propone iniziative che avranno per oggetto l’informazione e la formazione delle aziende agricole sull’utilizzo delle procedure informatiche e lo sviluppo dell’azienda nel digitale, la conoscenza e l’uso dei nuovi strumenti digitali per la gestione dell’attività aziendale e la semplificazione amministrativa, il rilascio Spid, l’impiego della firma digitale, la fatturazione elettronica, la vendita diretta e le piattaforme di commercio on line, l’accesso alle banche dati regionali e al sistema informativo nazionale Sian e Agea, le attività del CAA Coldiretti, la consulenza sull’accesso al Portale del Socio Coldiretti, le opportunità di investimento per l’efficienza e il risparmio energetico in azienda.

Consulta cliccando qui le attività del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Padova