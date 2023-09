L’Argentina vince 3-0 in Bolivia, il Brasile 1-0 in Perù

ROMA (ITALPRESS) – I campioni del mondo più forti dei 3.600 metri di altitudine di La Paz. Allo “Estadio Hernando Siles” della capitale boliviana, nonostante l’assenza di Lionel Messi, l’Argentina si è imposta con un netto 3-0 conquistando la seconda vittoria su altrettante gare nelle qualificazioni sudamericane ai Mondiali del 2026. Grande protagonista del match l’ex Juventus, Angel Di Maria, autore di due assist e di un’ottima prova. A spianare la strada per il successo dell’Albiceleste la rete di Enzo Fernandez al 31°, ma ancor di più l’espulsione di un altro Fernandez, il boliviano Roberto, al 39°. Padroni di casa in 10 e al 42° arriva il raddoppio di Tagliafico per gli ospiti. In entrambi i gol gli assist sono firmati Di Maria. All’83° arriva lo 0-3 e a realizzarlo è l’attaccante della Fiorentina, Nico Gonzalez. In campo soltanto negli ultimi 5 di gioco Lautaro Martinez e Paredes. Bolivia ferma a quota 0 punti, Argentina a punteggio pieno con due vittorie in altrettante partite così come il Brasile. La Seleçao verdeoro si è imposta per 1-0 in Perù. A decidere la sfida di Lima la rete di Marquinhos al 90° su assist di Neymar. Titolare e in campo per 85 minuti lo juventino Danilo.

Alle spalle delle due grandi potenze del calcio sudamericano e mondiale, la Colombia che esce da Santiago del Cile con un pareggio a reti bianche. Tra i padroni di casa 90 minuti in campo per Alexis Sanchez, mentre dall’altra parte è rimasto in panchina il compagno di squadra interista Cuadrado. Colombiani a quota 4 punti, il Cile si porta a 1.

Sconfitta in Ecuador per l’Uruguay di Marcelo Bielsa. A Quito i padroni di casa vincono 2-1 in rimonta. Celeste in vantaggio al 38° con Canobbio, ma poi è la doppietta del difensore Felix Torres, in gol al 5° minuto di recupero del primo tempo e al 61°, a ribaltare il risultato. Sull’1-1 Enner Valencia ha fallito un calcio di rigore per un Ecuador che, comunque, porta a casa la vittoria e annulla la penalizzazione di tre punti, mentre resta a quota 3 l’Uruguay.

Infine a Maturin il Venezuela batte il Paraguay 1-0. A decidere il match il rigore realizzato da Rondon al 93°, una rete che permette ai padroni di casa di portarsi a quota 3 punti, mentre resta a 1 l’Albirroja.

Classifica: Argentina, Brasile 6 punti; Colombia 4; Uruguay, Venezuela 3; Cile, Paraguay, Perù 1; Bolivia, Ecuador 0.

