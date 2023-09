Bellucci, ‘da Inps luci e ombre su cui lavorare, a partire da quello femminile’

Roma, 13 set. “I numeri sul mercato del lavoro presentati nel nuovo rapporto annuale Inps raccontano una verità oggettiva: dall’insediamento del Governo Meloni il tasso di occupazione raggiunge il massimo storico del 61%, che significa 23,5 milioni di lavoratori”. Ad affermarlo in una nota è il viceministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maria Teresa Bellucci, a margine della presentazione del 22° Rapporto annuale dell’Inps alla Camera dei deputati.

Nell’articolato rapporto, sottolinea Bellucci, “vi sono certamente luci e ombre di cui occorre tener conto e su cui lavorare per migliorare la situazione a partire dal lavoro femminile, che va promosso e tutelato, ma l’analisi deve partire dalla realtà dei fatti, che racconta di una crescita dei contratti a tempo indeterminato (+304mila da novembre a luglio) e di una diminuzione di quelli a termine (- 94mila). I risultati del Governo Meloni sono di grande conforto e accendono una speranza di reale cambiamento, soprattutto in considerazione degli anni difficili da cui veniamo e del quadro internazionale politico-economico estremamente complesso di cui anche l’Italia risente”.

“In questo contesto voglio sottolineare il ruolo importante e strategico dell’Inps, prezioso osservatorio e primo punto di riferimento del Paese nel suo ruolo di garanzia della protezione sociale, indissolubilmente connesso con il compito dello Stato sociale italiano”, conclude Bellucci.

(Adnkronos)