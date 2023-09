SUCCESSO PER L’EVENTO ‘CIBO DA FESTIVAL’ DI COLDIRETTI

AGRICOLTORI ‘PAPARAZZATI’ AL LIDO

I produttori di Campagna Amica nel mirino dei paparazzi al Festival del Cinema. Nell’ultimo week end della rassegna cinematografica gli obiettivi dei fotografi hanno colto gli agricoltori presenti all’iniziativa ‘Cibo da Festival’ promossa da Coldiretti Veneto in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

Con i loro banchetti hanno animato lo spazio Isola Edipo mentre gli agrichef si sono occupati della cucina preparando menù a kmzero per attori, turisti e cittadini.

A ruba ieri sera le tagliatelle al burro di malga, piatto fuori programma servito in onore del giovane protagonista del convegno nel padiglione della Regione del Veneto Matteo Marini, che per salvare l’alpeggio di famiglia – meta di Ermanno Olmi e Mario Rigoni Stern – ha mollato il suo lavoro d’ufficio salendo in Altopiano. Sceso in laguna dalle Colline del Prosecco, Matteo Bisol, titolare della Tenuta Venissa che ha abbandonato la vendemmia per un giorno per raccontare la storia di successo della sua attività di imprenditore e ristoratore ispirata ad Andrea Zanzotto e Federico Fellini.

Ma gli occhi erano tutti puntati sul gruppo di giovani agricoltori che brandizzati ad hoc per l’evento ‘Poeti, registi e contadini’ hanno movimentato il red carpet, la hall dell’hotel Excelsior, la spiaggia e le vie catturando l’attenzione di fan, artisti, star e curiosi solo esibendo i loro prodotti tipici arrivando addirittura a firmare pure qualche autografo.

Una esperienza diversa per tutti, che rimarrà impressa anche in un book già pronto per essere sfogliato nei prossimi appuntamenti dei mercati di Campagna Amica.

Stasera gran finale con la festa degli under 30 dei campi. Le prenotazioni per il lungo agriaperitivo in Riva Corinto sono sold out.

(Coldiretti Padova)