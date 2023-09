Un oro e due bronzi Italia alla Europe Triathlon Junior Cup

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – Un oro e due bronzi per l’Italia alla Europe Triathlon Junior Cup di Zagabria. Sale sul gradino più alto del podio Anna Adelaide Badini Confalonieri (K3 Cremona) che vince la gara grazie ad un allungo negli ultimi metri di corsa sull’ungherese Nora Romina Nadas. Al terzo posto Sara Crociani (T.D. Rimini), iscritta a titolo personale, che conquista così la medaglia di bronzo e porta a due le portacolori italiane sul podio femminile di Zagabria. Quinto posto per l’altra azzurra Eleonora Demarchi (Cuneo 1198). Nella gara maschile è ancora medaglia di bronzo per gli azzurri con Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano) che dopo la fuga a sette nel ciclismo deve arrendersi alla corsa dell’ungherese Zalan Hobor primo al traguardo e al croato Gabriel Barac secondo. Al quarto posto Francesco Di Basilico (Triathlon Blue Academy), sesto Andrea Balestreri (Krono Lario Team).

All’arrivo della tappa croata di Europe Triathlon Junior Cup questi i risultati delle altre italiane in gara: ottavo posto per Alice Alessandri (T.D. Rimini), 9^ Rachele Laschi (Raschiani Triathlon Team) , 11^ Emma Carniato (Pavanello Eroi del Piave), 20^ Alessandra Maso (Pavanello Eroi del Piave), 24^ Asia Roni (Forte dei Marmi Triathlon), 28^ Federica Ferranti (Pavanello Eroi del Piave), 29^ Matilde Vacchini (G.S. Fiamme Oro) 30^ Lena Goller (Kalterer), 32^ Matilde Dal Mas (Pavanello Eroi del Piave) e 36^ Martina Mcdowell (CUS Udine). Questi invece i posizionamenti italiani nella gara maschile: 12° posto per Michele Marco Viscoso (Minerva Roma), 17^ Daniele Castelli (Doria Nuoto 2000 Loano), 20^ Filippo Lisi (Forte dei Marmi Triathlon), 28° Daniele Moruzzi (Doria Nuoto 2000 Loano), 45° Giovanni Aruffo (Leosport), 65° Gianluca Zennaro (T.D. Rimini).

La gara femminile aveva visto, dopo il nuoto, prima la Vacchini davanti alla Badini e alla Crociani con il gruppo allungato. Dopo la transizione nei primi metri di bici scappano via in cinque, fra cui le tre azzurre. A metà bici, avanti restano in quattro, a 50″ il primo gruppo inseguitore di sei atlete con Mcdowell e Demarchi. Al cambio situazione identica. Nel primo giro di corsa restano restano in testa solo Badini e Nadas, l’azzurra allunga negli ultimi metri e vince in solitaria.

Tra gli junior uomini dopo la frazione di nuoto e la prima transizione vanno in fuga con circa 30″ di vantaggio in sette tra cui gli azzurri Aruffo ed Espuna. Nel secondo gruppo di una decina di atleti ci sono gli azzurri Moruzzi e Balestreri. Poco più indietro Lisi e Di Basilico in un terzo gruppo a una decina di secondi. In T2 i due gruppi di testa arrivano insieme. Vanno via Hobor e Barac con Espuna che si giocano la vittoria nella corsa. In recupero DI Basilico che riaggancia le prime posizioni alle spalle dei fuggitivi. Vince alla fine l’ungherese Hobor davanti al croato Barac in volata, mentre Espuna aveva perso contatto negli ultimi quattrocento metri.

– foto ufficio stampa Fitri –

(ITALPRESS).