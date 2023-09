Terremoto Marocco, sisma di magnitudo 7 vicino Marrakesh: oltre 800 morti

L’epicentro è stato localizzato a una profondità di 18,5 chilometri. Ingv: “Dopo scossa altri 10 eventi, il più forte di magnitudo 4.8”. Meloni dal G20: “Pieno sostegno Italia”



Rabat, 9 set. (Adnkronos/Dpa) – Devastante terremoto di magnitudo 7 oggi in Marocco. Almeno 820 i morti e 672 i feriti secondo le ultime news della tv di stato Al Aoula. Tra i feriti, molte persone versano in gravi condizioni. Il sisma, ha riferito l’Us Geological survey, ha avuto luogo alle 23.11 locali di venerdì 8 settembre ed è stato di magnitudo 6.8 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18.5 chilometri. Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat la magnitudo è stata di grado 7 sulla scala Richter.

A seguire, il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha localizzato altri 10 eventi, il più forte ha avuto magnitudo 4.8. Si tratta del terremoto più grave che abbia mai colpito il paese, secondo i media.

. L’emittente televisiva statale Al Aoula, riferisce che le squadre di soccorso hanno difficoltà a raggiungere le aree più colpite a causa dei danni e dei blocchi presenti lungo le strade.

Danneggiata anche parte delle storiche mura della città di Marrakesh. Erette intorno al 1120, per difendere la città dagli attacchi delle tribù berbere del sud, e contano 18 porte.

La violenta scossa di terremoto è stata avvertita anche nel sud della Spagna e in Portogallo. Il call center di emergenza nella regione spagnola dell’Andalusia ha ricevuto più di 20 chiamate da cittadini preoccupati nelle aree intorno a Huelva, Siviglia, Jaén, Málaga, Marbella e Córdoba poco dopo mezzanotte, ha detto l’organizzazione in un post sui social media. Secondo l’agenzia di stampa statale portoghese Lusa, le autorità del sud del Portogallo hanno segnalato chiamate analoghe, anche nelle città di Faro, Lisbona e Setúbal. “Siamo tutti devastati dal terribile terremoto in Marocco. La Francia è pronta ad aiutare nei soccorsi”, ha scritto il presidente francese Emmanuel Macron.

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi a Nuova Delhi per il vertice G20, ha appreso “con dolore il tragico bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Marocco”. Meloni, fa sapere una nota di Palazzo Chigi, “ha espresso vicinanza e solidarietà al Primo Ministro Aziz Akhannouch, ai familiari delle vittime e al popolo marocchino, manifestando la piena disponibilità dell’Italia a sostenere il Marocco in questa emergenza”.

Gli fa eco il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Sono vicino al Marocco per il tragico terremoto che ha seminato morte e distruzione. L’Italia è pronta ad aiutare, anche per le fasi di soccorso, le autorità marocchine in questi momenti difficili. Una preghiera per le vittime e i loro familiari”, il messaggio postato su X.

L’Ue è pronta ad aiutare il Marocco, ha scritto su X da Nuova Delhi, dove si trova per il G20, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. “I miei pensieri sono con tutti quelli colpiti da questa tragedia e con i soccorritori coinvolti nelle operazioni di ricerca”, ha detto Michel, definendo “terribili” le notizie sul sisma. “L’Ue è pronta a sostenere il Marocco in questi momenti difficili”, ha assicurato.

“Estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco. In quest’ora tragica, i miei pensieri vanno al popolo marocchino” , ha scritto su X il premier indiano Narendra Modi. “L’India – ha assicurato – è pronta a offrire tutta l’assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile”.

