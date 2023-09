Terremoto devastante in Marocco, più di mille morti

ROMA (ITALPRESS) – Un terremoto di magnitudo 6.8 è avvenuto dieci minuti dopo le 23 di venerdì in Marocco a una profondità di 10 km a circa 70 chilometri da Marrakech. Le prime stime parlano di almeno mille morti tra le città di Marrakech, Al Haouz, Ouarzazate, Chichaoua, Azilal e Taroidant. Ingenti i danni alle costruzioni. La gente impaurità si è riversata per le strade, anche tra le vie della Medina.

Tante le telefonate di connazionali che si trovano in Marocco e chiedono di poter rientrare in Italia. Il Ministero degli Esteri, che segue con attenzione l’evolversi della situazione, ha messo a disposizione il numero dell’Unità di crisi. “A seguito del terremoto nell’area dell’Atlante, la Farnesina, con @ItalyinMorocco e @ItalyinCasa, monitorano la situazione e sono in contatto con le autorità locali. Per qualsia emergenza o segnalazione è possibile contattare l’Unità di Crisi al numero +390636225”. Lo scrive su X la Farnesina.

Foto: Agenzia Fotogramma

